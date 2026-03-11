ETV Bharat / state

1500 रुपये का सिलेंडर अब 3000 में: गैस किल्लत ने बढ़ाई दिल्ली के व्यापारियों की मुश्किलें, कारोबार बंद होने की नौबत

बाजार में कमर्शियल गैस की कालाबाजारी भी बढ़ती नजर आ रही है. पहले एक कमर्शियल सिलेंडर करीब 1500 रुपये में मिल जाता था.

दिल्ली में गैस संकट
दिल्ली में गैस संकट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 11, 2026 at 12:18 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के असर अब भारत में भी देखने को मिल रहे हैं. खासतौर पर कमर्शियल एलपीजी गैस को लेकर होटल और ढाबा व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली में कमर्शियल गैस की कमी और बढ़ती कीमतों ने छोटे-बड़े होटल संचालकों को चिंता में डाल दिया है. व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें खाने के दाम बढ़ाने या फिर अपना कारोबार बंद करने तक की नौबत आ सकती है.

5 मार्च के बाद सरकार की ओर से कमर्शियल गैस के इस्तेमाल को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत गैस के उपयोग को सीमित और रिजर्व में रखने की बात कही गई है. इसके बाद से दिल्ली के कई इलाकों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है. होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि पहले उन्हें समय पर गैस सिलेंडर की बुकिंग मिल जाती थी, लेकिन अब कई-कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है. कई व्यापारियों को बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.

गैस की किल्लत पर होटल व्यापारियों की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

ब्लैक के रेट में मिल रहे हैं सिलेंडर: बाजार में कमर्शियल गैस की कालाबाजारी भी बढ़ती नजर आ रही है. जहां पहले एक कमर्शियल सिलेंडर करीब 1500 रुपये में मिल जाता था, वहीं अब कुछ व्यापारियों को वही सिलेंडर करीब 3000 रुपये तक में खरीदना पड़ रहा है. गैस की बढ़ती कीमत और कमी का सीधा असर होटल और ढाबा कारोबार पर पड़ रहा है. व्यापारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उन्हें मजबूरन खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे. वहीं छोटे ढाबा संचालकों का कहना है कि इतनी महंगी गैस में काम करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है और कई लोग अपना कारोबार बंद करने की स्थिति में पहुंच सकते हैं.

व्यापारियों के काम पर भारी असर: व्यापारियों का कहना है कि जो सिलेंडर हमें सरकारी कीमतों में मिलता था अब वह हमें ब्लैक की कीमतों में दुगने दामों में मिल रहे है. गैस की किल्लत को देखते हुए व्यापारियों के काम पर भारी असर देखने को मिल रहा है गैस समय पर न मिलना ओर वही कटौती में गैस का इस्तेमाल कही न कही व्यापार को प्रभावित कर रहा है.

बिजली उपकरणों पर काम करने को मजबूर: जहां एक ओर व्यापारी गैस पर काम करता था, अब वह मजबूरन बिजली उपकरण जैसे इंडक्शन पर काम करके अपने काम चला रहे है, अगर ऐसे चलता रहा तो काम बंद करने की नौबत आ जाएगी. करण जैन व्यापारी ने बताया किंग्स की कालाबाजारी हो चुकी है, महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है ओर बिजली उपकरण पर काम नहीं हो सकता ये काफी मुश्किल है. होटल संचालक अजय यादव ने बताया कि गैस की किल्लत बहुत हो रही है, सिलेंडर आ नहीं रहे ऐसा रहा तो हमें कही न कही खाने के दाम बढ़ाने पड़ेंगे.

होटल संचालक अमन मिश्रा ने बताया कि हमें पहले ही सिलेंडर डीलर ने बोल।दिया आप स्टॉक करके रखे आगे से सिलेंडर न मिलने का कह दिया गया है व्यापार पर इसका बहुत असर देखने को मिल रहा है ऐसा चलता रहा तो खाने के दाम बढ़ाना मजबूरी होगी. होटल और ढाबा व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई को जल्द सामान्य किया जाए और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उनका कारोबार पहले की तरह सुचारू रूप से चल सके.

