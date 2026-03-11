ETV Bharat / state

1500 रुपये का सिलेंडर अब 3000 में: गैस किल्लत ने बढ़ाई दिल्ली के व्यापारियों की मुश्किलें, कारोबार बंद होने की नौबत

दिल्ली में गैस संकट ( ETV Bharat )