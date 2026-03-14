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सिलेंडर की कमी या सिस्टम की धीमी रफ्तार ? लाइन में खड़े लोगों का फूटा गुस्सा

दिल्ली में गैस सिलेंडर के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहने पर मजबूर हैं, सर्वर और सप्लाई की समस्या से भी लोग परेशान हैं.

दिल्ली में घरेलू गैस का संकट
दिल्ली में घरेलू गैस का संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 14, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के विश्वास नगर , झिलमिल, विवेक विहार,ज्वाला नगर जैसे कई इलाके में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है स्थानीय गैस गोदाम के बाहर 14 मार्च सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन धीमी प्रक्रिया, सर्वर की समस्या और सप्लाई की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों का कहना है कि वे दो से तीन घंटे से अधिक समय से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है.

लाइन में खड़े प्रभुदयाल ने बताया कि उन्होंने रात करीब 2 बजे गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि जिन लोगों के पास पहले से डीसी नंबर है, वे भी पिछले दिन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण आज फिर लाइन में लगे हुए हैं. इससे भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है. लोगों का आरोप है कि पहले कल की बुकिंग वालों को सिलेंडर देना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है.

वहीं अशोक नाम के एक उपभोक्ता ने बताया कि वह सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हैं और करीब साढ़े तीन घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया. उन्होंने कहा कि कभी कर्मचारियों की ओर से सर्वर डाउन होने की बात कही जाती है तो कभी नेटवर्क की समस्या बताई जाती है, जिससे प्रक्रिया और धीमी हो जाती है.

दिल्ली में घरेलू गैस का संकट (ETV Bharat)

महमूद आलम ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने रात से ही बुकिंग करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही थी. उनका आरोप है कि कई बार मोबाइल नेटवर्क भी बंद होने की बात कही जाती है, जिससे लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती. उनका कहना है कि बिना बुकिंग के सिलेंडर मिलना भी लगभग नामुमकिन है.

इसी तरह लखन सिंह ने बताया कि उन्हें लाइन में खड़े हुए करीब डेढ़ से पौने दो घंटे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गोदाम के कर्मचारियों का कहना है कि सिलेंडर की सप्लाई कम आ रही है, जिसके कारण लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है. कुछ रास्ते बंद होने और पीछे से सिलेंडर नहीं आने की भी बात कही जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सप्लाई नियमित होती तो इतनी भीड़ और मारामारी की स्थिति नहीं बनती. फिलहाल गैस सिलेंडर की कमी और धीमी व्यवस्था के कारण आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सप्लाई और व्यवस्था में सुधार होगा ताकि उन्हें घंटों लाइन में खड़ा न रहना पड़े.

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