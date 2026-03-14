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सिलेंडर की कमी या सिस्टम की धीमी रफ्तार ? लाइन में खड़े लोगों का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली के विश्वास नगर , झिलमिल, विवेक विहार,ज्वाला नगर जैसे कई इलाके में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है स्थानीय गैस गोदाम के बाहर 14 मार्च सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन धीमी प्रक्रिया, सर्वर की समस्या और सप्लाई की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों का कहना है कि वे दो से तीन घंटे से अधिक समय से लाइन में खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है.

लाइन में खड़े प्रभुदयाल ने बताया कि उन्होंने रात करीब 2 बजे गैस सिलेंडर की बुकिंग कराई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. उनका कहना है कि जिन लोगों के पास पहले से डीसी नंबर है, वे भी पिछले दिन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण आज फिर लाइन में लगे हुए हैं. इससे भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है. लोगों का आरोप है कि पहले कल की बुकिंग वालों को सिलेंडर देना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है.

वहीं अशोक नाम के एक उपभोक्ता ने बताया कि वह सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े हैं और करीब साढ़े तीन घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया. उन्होंने कहा कि कभी कर्मचारियों की ओर से सर्वर डाउन होने की बात कही जाती है तो कभी नेटवर्क की समस्या बताई जाती है, जिससे प्रक्रिया और धीमी हो जाती है.