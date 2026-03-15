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'LPG गैस संकट' के बीच गाजियाबाद में बंद हुई अग्रसेन रसोई, निराश होकर वापस लौट रहे लोग

कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के चलते महाराजा अग्रसेन रसोई का संचालन अस्थाई रूप से बंद किया गया है.

'LPG गैस संकट' के बीच गाजियाबाद में बंद हुई अग्रसेन रसोई
'LPG गैस संकट' के बीच गाजियाबाद में बंद हुई अग्रसेन रसोई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 3:59 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया में महाराजा अग्रसेन रसोई का संचालन होता है. कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया में सैकड़ों की संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं. ऐसे में यहां काम करने वाले सैकड़ों लोग भोजन करने के लिए रसोई में पहुंचते हैं. रसोई में 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है. जबकि जो लोग 10 रुपए देने में असमर्थ होते हैं उन्हें निशुल्क भोजन दिया जाता है. मौजूदा समय में लोग भोजन करने के लिए रसोई तो पहुंच रहे हैं लेकिन रसोई में भोजन उपलब्ध नहीं है.

दरअसल, गाजियाबाद में मौजूदा समय में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की बिक्री पर रोक लगी हुई है. ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के चलते महाराजा अग्रसेन रसोई का संचालन अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है. भोजन करने के लिए रसोई पहुंचने वाले लोग अब निराश होकर वापस लौट रहे हैं. महाराजा अग्रसेन रसोई के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है. जिसपर लिखा है कि गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण रसोई का संचालन बंद है.

'LPG गैस संकट' के बीच गाजियाबाद में बंद हुई अग्रसेन रसोई (ETV Bharat)

अग्रसेन वाटिका के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मित्तल के मुताबिक, कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. कमर्शियल सिलेंडर के लिए तमाम कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. ऐसे में मजबूरन हमें रसोई को अस्थाई तौर पर बंद करना पड़ा है. तकरीबन 1000 लोग प्रतिदिन रसोई में भोजन करते हैं. ऐसे में रसोई के बाहर बोर्ड लगाया गया है कि रसोई कुछ दिन बंद रहेगी. हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रसोई बंद होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग दोपहर के वक्त भोजन करने के लिए पहुंच रहे हैं. हमें उम्मीद है कि हम जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे.

महाराजा अग्रसेन रसोई के मुख्य संरक्षक वी के अग्रवाल के मुताबिक, मौजूदा समय में कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा है. ऐसे में गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के चलते रसोई को बंद करना पड़ा है. बीते 8 वर्षों से रसोई का संचालन हो रहा है. दोपहर का भोजन सिर्फ ₹10 में उपलब्ध कराया जाता है. प्रतिदिन तकरीबन 1000 लोग भोजन करते हैं. बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास 10 रुपए भी उपलब्ध नहीं होते ऐसे में उन्हें निशुल्क भोजन दिया जाता है.

वी के अग्रवाल ने बताया, रसोई में प्रतिदिन मशीन के माध्यम से 4000 रोटी बनती है. लकड़ी या कोयले के चूल्हे पर 4000 रोटियां बनाना संभव नहीं है, क्योंकि दोपहर 12:00 बजे भोजन परोसना होता है. बीते दो दिन से रसोई बंद है और ऐसे में लगातार लोग रसोई पहुंच रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं दाल चावल या खिचड़ी आदि शुरू करें. फिलहाल हम लकड़ी और कोयले की व्यवस्था करने में जुटे हैं. उम्मीद है कि दो से तीन दिन में दाल, चावल और खिचड़ी आदि का वितरण शुरू हो सकता है.

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