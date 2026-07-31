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धनबाद में मिड-डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

धनबाद के एक स्कूल में मिड-डे मील तैयार करते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई.

GAS CYLINDER CAUGHT FIRE
गैस सिलेंडर में आग को बुझाने का प्रयास करते लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 5:00 PM IST

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धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित नया प्राथमिक विद्यालय हरिबोल थान, मुकुंदा में शुक्रवार को मिड-डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते सिलेंडर से तेज लपटें उठने लगीं, जिससे स्कूल परिसर में अफरातफरी मच गई. बच्चे घबराकर कक्षाओं से बाहर निकल आए जबकि शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए.

सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला

स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक गिरधारी महतो ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसी दौरान पंचायत समिति सदस्य हीरालाल मोदक ने साहस का परिचय देते हुए जलते सिलेंडर को सावधानीपूर्वक स्कूल भवन से बाहर निकाल दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने पानी, बालू और गीले बोरे की मदद से आग पर काबू पाया.

गैस सिलेंडर में आग को बुझाने का प्रयास करते लोग (Etv Bharat)

गनीमत रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ. अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद एहतियात के तौर पर बच्चों को बिना मिड-डे मील दिए ही घर भेज दिया गया.

माता समिति द्वारा भोजन तैयार किए जाने के दौरान यह घटना हुई. स्कूल में अग्निशमन यंत्र उपलब्ध है लेकिन उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, जिससे उसका उपयोग नहीं किया जा सका. उन्होंने इसकी सूचना संकुल संसाधन केंद्र (सीआरपी) को दे दी है: गिरधारी महतो, प्रभारी प्रधानाध्यापक

स्कूल में कुल 33 छात्र नामांकित

विद्यालय में कुल 33 नामांकित बच्चे हैं, जिनमें 18 छात्राएं और 15 छात्र शामिल हैं. शुक्रवार को 22 बच्चे उपस्थित थे. प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया कि पूरे विद्यालय में वे अकेले शिक्षक हैं, जिससे पठन-पाठन और दूसरी व्यवस्थाओं का संचालन कठिन हो जाता है. उन्होंने स्कूल में अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की मांग भी की है.

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