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धनबाद में मिड-डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

गैस सिलेंडर में आग को बुझाने का प्रयास करते लोग ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के बलियापुर प्रखंड स्थित नया प्राथमिक विद्यालय हरिबोल थान, मुकुंदा में शुक्रवार को मिड-डे मील तैयार करने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते सिलेंडर से तेज लपटें उठने लगीं, जिससे स्कूल परिसर में अफरातफरी मच गई. बच्चे घबराकर कक्षाओं से बाहर निकल आए जबकि शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए.

सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला

स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक गिरधारी महतो ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसी दौरान पंचायत समिति सदस्य हीरालाल मोदक ने साहस का परिचय देते हुए जलते सिलेंडर को सावधानीपूर्वक स्कूल भवन से बाहर निकाल दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने पानी, बालू और गीले बोरे की मदद से आग पर काबू पाया.

गैस सिलेंडर में आग को बुझाने का प्रयास करते लोग (Etv Bharat)

गनीमत रही कि सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ. अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद एहतियात के तौर पर बच्चों को बिना मिड-डे मील दिए ही घर भेज दिया गया.