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बिहार में बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर से लगी आग में दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलसे

गोपालगंज में गैस सिलेंडर से लगी आग में बच्चों समेत दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

Gas Cylinder Catches Fire In Gopalganj
गोपालगंज में गैस सिलेंडर से लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2026 at 7:57 PM IST

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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में बड़ा हादसा सामने आया है. गैस सिलेंडर से लगी आग में दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. इस घटना में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. जख्मियों में कई बच्चे भी शामिल हैं. घटना जिले के बैकुंठपुर थाना के सफियाबाद गांव की है. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है.

अपडेट जारी..

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GAS LEAKAGE IN GOPALGANJ
गोपालगंज में लगी आग
गैस सिलेंडर से लगी आग
FIRE IN GOPALGANJ

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