बिहार में बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर से लगी आग में दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलसे
गोपालगंज में गैस सिलेंडर से लगी आग में बच्चों समेत दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.
गोपालगंज में गैस सिलेंडर से लगी आग (ETV Bharat)
Published : October 13, 2026 at 7:57 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में बड़ा हादसा सामने आया है. गैस सिलेंडर से लगी आग में दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. इस घटना में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. जख्मियों में कई बच्चे भी शामिल हैं. घटना जिले के बैकुंठपुर थाना के सफियाबाद गांव की है. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है.
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