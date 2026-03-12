उत्तराखंड में गैस सिलेंडर पर लोगों ने खुद बढ़ाई अपनी मुसीबत, ठप हो गई ऑनलाइन व्यवस्था, जानिए कैसे?
उत्तराखंड में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. लेकिन कुछ समस्या लोगों ने खुद खड़ी है. जानिए कैसे?
देहरादून: ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के बीच भारत में गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी मची हुई है. जाहिर है कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं. हालांकि लोग गैस सिलेंडर ना मिलने और इसकी किल्लत की संभावना को देखते हुए डरे हुए हैं, लेकिन हकीकत में स्थिति फिलहाल ऐसी नहीं है. बल्कि लोगों ने गैस सिलेंडर को लेकर खुद ही अपनी मुसीबत बढ़ाई है. अब परेशानी यह है कि लोगों के इस डर के चलते ऑनलाइन व्यवस्था ठप हो गई है और लोगों को परेशानी से निकालने के लिए ऑफलाइन का रास्ता खोला गया है.
ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हुई ठप: ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत में गैस सिलेंडर को लेकर अचानक घबराहट का माहौल बन गया है. उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं. हालांकि हकीकत यह है कि प्रदेश में फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों और आशंकाओं के चलते लोगों ने बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी शुरू कर दी. इसी वजह से ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर इतना दबाव पड़ा कि व्यवस्था ही ठप हो गई.
अब लोगों को राहत देने के लिए मैन्युअल यानी ऑफलाइन बुकिंग का रास्ता खोला गया है.देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर हाल ही में हुई सख्ती और अंतरराष्ट्रीय हालात की खबरों ने लोगों के बीच अनावश्यक डर पैदा कर दिया है. यही वजह है कि न सिर्फ कारोबारी बल्कि घरेलू उपभोक्ता भी गैस सिलेंडर को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं.
प्रदेश भर में 60 लाख उपभोक्ता: दरअसल, उत्तराखंड में एलपीजी गैस के कुल करीब 60 लाख उपभोक्ता हैं. इनमें से सबसे ज्यादा यानी लगभग 42 लाख उपभोक्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) से जुड़े हुए हैं. यानी राज्य में एलपीजी वितरण का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा IOC के पास है. जबकि बाकी लगभग 30 प्रतिशत उपभोक्ता भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) से जुड़े हुए हैं.
ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कई बार बाधित हुआ: जब लोगों के बीच गैस की किल्लत को लेकर आशंका बढ़ी तो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने एक साथ गैस सिलेंडर की बुकिंग करना शुरू कर दिया. इसका असर सबसे पहले IOC के ऑनलाइन सर्वर पर पड़ा. पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कई बार बाधित हुआ, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई.
हुआ ये कि 12 मार्च की रात करीब 2 बजे यानी दो घंटे में (12 बजे दो बजे के बीच) लगभग 29 हजार उपभोक्ताओं ने गैस बुकिंग कर दी थी. अगर सामान्य स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड में औसतन 24 घंटे के दौरान लगभग 47 हजार गैस सिलेंडर की बुकिंग होती है, लेकिन इस बार कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में बुकिंग होने के कारण सर्वर पर असामान्य दबाव बन गया. इसके कारण कई उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग करने में दिक्कत आने लगी.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आंकड़ा: कुछ लोगों ने इसे गैस की कमी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया, जिससे पैनिक और बढ़ गया. हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं. राज्य में IOC के पास फिलहाल करीब 89,491 गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है. इनमें से 84,411 उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग की जा चुकी है. इसके अलावा कंपनी हर दिन औसतन 49,089 गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी कर रही है. यानी अगर कुल आंकड़ों को देखा जाए तो अभी प्रदेश में सिर्फ दो दिन का बैकलॉग बचा हुआ है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.
12 से 14 दिन का गैस स्टॉक मौजूद: इसके साथ ही राज्य के पास करीब 12 से 14 दिन का गैस स्टॉक भी मौजूद है. इस पूरे मामले पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिविजनल LPG सेल्स हेड स्वर्ण सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में गैस सिलेंडर की किसी तरह की कमी नहीं है.
कंपनी का दावा: उन्होंने बताया कि अचानक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा बुकिंग करने से सर्वर पर दबाव बढ़ गया, जिसके कारण कुछ समय के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रभावित हुई. उनका कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और सभी उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा.
खास बात यह है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए पहले से ही नियम तय है. आम तौर पर घरेलू उपभोक्ता 25 दिन पूरे होने के बाद ही नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में जब सर्वर पर तकनीकी समस्या सामने आई, तब कंपनियों ने लोगों को राहत देने के लिए एक अहम फैसला लिया है.
अब सभी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह निर्देश दिया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता को ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कत आ रही है तो वह मैन्युअल यानी ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं. इससे उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड एजेंसी के पास दर्ज रहेगा और जैसे ही निर्धारित समय पूरा होगा, उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी दे दी जाएगी.
गैस एजेंसियों का कहना है कि घबराहट में एक साथ बड़ी संख्या में बुकिंग करने से सिस्टम पर दबाव बढ़ता है और इसका नुकसान खुद उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है. इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही गैस बुकिंग करें.
