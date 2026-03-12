ETV Bharat / state

उत्तराखंड में गैस सिलेंडर पर लोगों ने खुद बढ़ाई अपनी मुसीबत, ठप हो गई ऑनलाइन व्यवस्था, जानिए कैसे?

देहरादून: ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के बीच भारत में गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी मची हुई है. जाहिर है कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं. हालांकि लोग गैस सिलेंडर ना मिलने और इसकी किल्लत की संभावना को देखते हुए डरे हुए हैं, लेकिन हकीकत में स्थिति फिलहाल ऐसी नहीं है. बल्कि लोगों ने गैस सिलेंडर को लेकर खुद ही अपनी मुसीबत बढ़ाई है. अब परेशानी यह है कि लोगों के इस डर के चलते ऑनलाइन व्यवस्था ठप हो गई है और लोगों को परेशानी से निकालने के लिए ऑफलाइन का रास्ता खोला गया है.

ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हुई ठप: ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत में गैस सिलेंडर को लेकर अचानक घबराहट का माहौल बन गया है. उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं. हालांकि हकीकत यह है कि प्रदेश में फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों और आशंकाओं के चलते लोगों ने बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी शुरू कर दी. इसी वजह से ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर इतना दबाव पड़ा कि व्यवस्था ही ठप हो गई.

अब लोगों को राहत देने के लिए मैन्युअल यानी ऑफलाइन बुकिंग का रास्ता खोला गया है.देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर हाल ही में हुई सख्ती और अंतरराष्ट्रीय हालात की खबरों ने लोगों के बीच अनावश्यक डर पैदा कर दिया है. यही वजह है कि न सिर्फ कारोबारी बल्कि घरेलू उपभोक्ता भी गैस सिलेंडर को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं.

प्रदेश भर में 60 लाख उपभोक्ता: दरअसल, उत्तराखंड में एलपीजी गैस के कुल करीब 60 लाख उपभोक्ता हैं. इनमें से सबसे ज्यादा यानी लगभग 42 लाख उपभोक्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) से जुड़े हुए हैं. यानी राज्य में एलपीजी वितरण का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा IOC के पास है. जबकि बाकी लगभग 30 प्रतिशत उपभोक्ता भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) से जुड़े हुए हैं.

ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कई बार बाधित हुआ: जब लोगों के बीच गैस की किल्लत को लेकर आशंका बढ़ी तो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने एक साथ गैस सिलेंडर की बुकिंग करना शुरू कर दिया. इसका असर सबसे पहले IOC के ऑनलाइन सर्वर पर पड़ा. पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम कई बार बाधित हुआ, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई.

हुआ ये कि 12 मार्च की रात करीब 2 बजे यानी दो घंटे में (12 बजे दो बजे के बीच) लगभग 29 हजार उपभोक्ताओं ने गैस बुकिंग कर दी थी. अगर सामान्य स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड में औसतन 24 घंटे के दौरान लगभग 47 हजार गैस सिलेंडर की बुकिंग होती है, लेकिन इस बार कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में बुकिंग होने के कारण सर्वर पर असामान्य दबाव बन गया. इसके कारण कई उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग करने में दिक्कत आने लगी.