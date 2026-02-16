ETV Bharat / state

ऋषिकेश चंदेश्वर नगर में दुकान में फटा गैस सिलेंडर, सामान जलकर हुआ खाक

चंद्रेश्वर नगर क्षेत्र में अचानक गैस सिलेंडर फटने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

Chandeshwar Nagar cylinder blast
दुकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 16, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
ऋषिकेश: ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बर्तन की दुकान में गैस का छोटा सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के रिहायशी इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान के भीतर रखा सामान जलकर खाक हो गया था.

जानकारी के अनुसार सुबह अचानक तेज धमाके के साथ दुकान से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा. धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की नींद टूट गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत दुकानदार को सूचित किया और अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान के भीतर रखा बर्तनों का पूरा स्टॉक जलकर खाक हो चुका था.

गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. फायर अफसर सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि घटना क्यों और कैसे घटी है इसकी जांच की जा रही है. पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई है. किसी प्रकार की लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई होगी. वहीं अधिकारियों का कहना है की जांच के बाद ही इस बारे में कुछ बताया जा सकता है.

गौर हो कि इससे पूर्व भी ऋषिकेश में सिलेंडर फटने की घटना सामने आ चुकी है. 22 अप्रैल 2022 को भी ऋषिकेश के शिवाजी नगर स्थित गली नंबर 16 में एक टेंट हाउस स्टोरेज में अचानक भीषण आग लग गई थी. जिसके कारण स्टोर में रखे करीब 6 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए थे. इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया था. सूचाना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया था. वहीं आग लगने की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था.

