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गैस सिलेंडर रिफिल करते समय ब्लास्ट, दुकानदार सहित चार लोग झुलसे, दो की हालत नाजुक

रेवाड़ी: धारूहेड़ा क्षेत्र में ओम नगर कॉलोनी में बुधवार देर शाम एक दुकान पर छोटा गैस सिलेंडर रिफिल करते समय जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, जिसमें चार लोग झुलस गए. घायलों में दो की हालत नाजुक बताई जा रही है. जिन्हें उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है. फायर ब्रिगेड और पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए. सभी घायल कंपनी कर्मचारी बताए जा रहे हैं.

रेवाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट: बताया जा रहा है कि मूल रूप से बिहार के निवासी अभय कुमार, विनय, चंदन और पिंटू किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं. बुधवार की शाम वो परचून की दुकान पर मौजूद थे. वहां बड़े एलपीजी सिलेंडर से छोटे में गैस रिफिल की जा रही थी. इस दौरान अचानक गैस लीक होने से सिलेंडर में धमाका हो गया. चारों लोग आग की लपटों की चपेट में आकर झुलस गए.

चार लोग झुलसे: सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर जाकर सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया. झुलसे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो की हालत नाजुक बताई जा रही थी धारूहेड़ा सेक्टर-6 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्लास्ट होने की जांच शुरू कर दी.