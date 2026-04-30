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भिवाड़ी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट: एक ही परिवार के 7 लोग झुलसे, अलवर किया रैफर

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर में गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ.

Cylinder Explosion
सिलेंडर में हुआ धमाका (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 1:07 PM IST

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खैरथल: जिले के भिवाड़ी क्षेत्र के सांथलका गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. जब एक घर में गैस रिसाव के चलते सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना भीषण था कि पूरे घर में आग फैल गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे के समय घर के भीतर मौजूद परिवार के 7 सदस्य इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए.

मामले में भिवाडी एडिश्नल एसपी अतुल साहू ने बताया कि गुरुवार सुबह गैस डिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. कई लोगों की हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर किया गया है. घटना में झुलसे लोगों में नैम सिंह (40 वर्ष), ममता (35 वर्ष), काजल (17 वर्ष), किशनवती (15 वर्ष), पंकज (7 वर्ष), छगन (4 वर्ष) और वीरेश (40 वर्ष) शामिल हैं. धमाके के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की.

पढ़ें: सिलेंडर से हो रहा था गैस रिसाव, लाइट जलाते ही हुआ धमाका, बेटा और पत्नी झुलसे

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घर में गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसके बाद सिलेंडर फट गया. सभी घायलों को तत्काल अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए उच्च केंद्र रेफर करने की भी तैयारी की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गैस सिलेंडर और पाइपलाइन का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें और किसी भी प्रकार की गैस की गंध आने पर तुरंत सतर्क हो जाएं, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

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7 OF SAME FAMILY SUFFER BURNS
SERIOUSLY INJURED REFERRED TO ALWAR
BLAST DUE TO CYLINDER GAS LEAK
LPG CYLINDER BLAST IN BHIWADI

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