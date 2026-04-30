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भिवाड़ी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट: एक ही परिवार के 7 लोग झुलसे, अलवर किया रैफर

खैरथल: जिले के भिवाड़ी क्षेत्र के सांथलका गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. जब एक घर में गैस रिसाव के चलते सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना भीषण था कि पूरे घर में आग फैल गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे के समय घर के भीतर मौजूद परिवार के 7 सदस्य इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए.

मामले में भिवाडी एडिश्नल एसपी अतुल साहू ने बताया कि गुरुवार सुबह गैस डिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. कई लोगों की हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर किया गया है. घटना में झुलसे लोगों में नैम सिंह (40 वर्ष), ममता (35 वर्ष), काजल (17 वर्ष), किशनवती (15 वर्ष), पंकज (7 वर्ष), छगन (4 वर्ष) और वीरेश (40 वर्ष) शामिल हैं. धमाके के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की.