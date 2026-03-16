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गैस संकट को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, लकड़ी चूल्हे पर चाय बनाकर जताया विरोध

धमतरी : घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने पर धमतरी में ग्रामीण महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. सोमवार को शहर के गांधी मैदान में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने गैस संकट और बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन को अनोखा रूप देते हुए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर लकड़ी के चूल्हे में आग जलाकर चाय बनाई और इसे आम जनता की मजबूरी का प्रतीक बताया.





गैस सिलेंडर की कमी पर प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गैस सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई परिवार फिर से पारंपरिक चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं. ग्रामीण महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंबिका सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, अब सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपए तक पहुंच गई है.