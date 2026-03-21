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गैस संकट: मथुरा के मंदिरों में रसोई पर पड़ा असर, कोयले की भट्ठी पर पकाया जा रहा भोग

मथुरा: ईरान युद्ध से उत्पन्न ईधन संकट का असर भारत के प्रमुख मंदिरों की रसोई पर भी असर पड़ने लगा है. ईंधन की कमी होने के कारण कोयले की भट्टी चालू कर ठाकुर जी और श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है. वृंदावन के प्रसिद्ध इस्कॉन टेंपल में हर रोज हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था लेकिन अब सुबह खिचड़ी और दोपहर में एक सब्जी और पूड़ी बनाई जा रही है. मंदिर की रसोई में 2 कोयले की भट्टी और एक गैस चूल्हे से भोजन तैयार किया जा रहा है.

रवि लोचन इस्कॉन मंदिर मीडिया प्रभारी (Video Credit; ETV Bharat)

मंदिरों की रसोई पर पड़ा असर: युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की कमी होने से ठाकुर जी की रसोई पर भी असर पड़ने लगा है. पहले एलपीजी के सिलेंडर लगाकर चूल्हे पर खाना पकाया जाता था, लेकिन अब रसोई में कोयले की भट्ठी पर खाना बनाया जा रहा है. मंदिरों की रसोई के लिए हर रोज 10 कमर्शियल सिलेंडर आते थे लेकिन वर्तमान में हालात दो सिलेंडरों से पूर्ति की जा रही है.

खाने का मेनू चेंज हुआ: वृंदावन के श्री कृष्णा बलराम इस्कॉन मंदिर में हर रोज 5000 श्रद्धालुओं के लिए खाना पकाया जाता था लेकिन सिलेंडर की आपूर्ति न होने के कारण खाने के मेन्यू में बदलाव कर दिया गया है. मंदिर की रसोई में सुबह के समय खिचड़ी, दलिया दिया जा रहा है जबकि पहले चावल दाल और रोटी दी जाती थी. दोपहर के भोजन में चावल, दाल, दो प्रकार की सब्जी और रोटी-पूड़ी दी जाती थी, लेकिन दोपहर के भोजन में भी बदलाव कर दिया गया है. दोपहर में भोजन दाल रोटी और एक सब्जी बनती है, शाम को रोटी सब्जी और दाल दी जाती है.

इस्कॉन के रेस्टोरेंट पर भी असर: एलपीजी सिलेंडर की पूर्ति न होने के कारण खाने के मेन्यू में बदलाव करने के बाद इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट पर भी असर पड़ने लगा है. वर्तमान में श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए चुनिंदा खाना ही उपलब्ध हो पा रहा है. रेस्टोरेंट में पूड़ी-सब्जी, रायता, रोटी, मटर पनीर की सब्जी, मिक्स वेज की सब्जी उपलब्ध हो पा रही है, जबकि पहले 10 प्रकार की सब्जियां और पर्यटकों के डिमांड के आधार पर व्यंजन तैयार कर दिए जाते थे. एलपीजी सिलेंडर न होने के कारण रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के लिए पर्यटक कम संख्या मे पहुंच रहे हैं, रेस्टोरेंट परिसर में कुर्सियां खाली पड़ीं हैं.