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रेलवे रनिंग रूम में गैस संकट: लोको पायलटों के भोजन पर असर, अब PNG व इंडक्शन समाधान की दिशा में कदम

आने वाले समय में सभी रेलवे रनिंग रूम को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) से जोड़ने की योजना पर काम किया जाएगा.

रेलवे रनिंग रूम में गैस संकट
रेलवे रनिंग रूम में गैस संकट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 4:39 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: देशभर में भारतीय रेलवे के रनिंग स्टाफ के लिए बनाए गए रनिंग रूम इन दिनों गैस संकट के चलते चर्चा में हैं. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर प्रतिबंध के बाद सैकड़ों रनिंग रूम में भोजन की व्यवस्था प्रभावित हुई, जिससे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप किया.

फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने बताया कि संकट के दौरान कर्मचारियों ने सहयोग का परिचय दिया, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए थे कि भोजन के विकल्प सीमित हो गए. उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि जहां रोटी मिल रही थी, वहां लोगों से कहा गया कि चावल से काम चला लिया जाए. हमने भी कहा कि अगर चावल देना है तो अच्छी गुणवत्ता का दिया जाए, जिसे कर्मचारी रुचि से खा सकें. शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, रनिंग स्टाफ ने पूरी समझदारी व सहयोग दिखाया, जिसके चलते स्थिति को संभालने में मदद मिली.

एलपीजी की आपूर्ति बहाल

शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से आपातकालीन कदम उठाते हुए कई स्थानों पर एलपीजी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है. इससे स्थिति अब काफी हद तक सामान्य हो गई है. सरकार ने तेजी से व्यवस्था सुधारते हुए रनिंग रूम में समय पर भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है.

वैकल्पिक व्यवस्था की ओर कदम

शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, इस संकट ने एक बड़ी खामी को उजागर कर दिया है—एलपीजी पर अत्यधिक निर्भरता. इसी को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, रेलवे बोर्ड के साथ हुई ताजा बातचीत में यह बात सामने आई है कि आने वाले समय में सभी रनिंग रूम को पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) से जोड़ने की योजना पर काम किया जाएगा. जहां जरूरत होगी इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग किया जाएगा. इससे एलपीजी पर निर्भरता धीरे-धीरे खत्म होगी.

लाखों कर्मचारी रनिंग रूम की सर्विस पर निर्भर

बता दें कि देशभर में सैकड़ों रनिंग रूम हैं, जिनमें छोटे व बड़े दोनों प्रकार के केंद्र शामिल हैं. वहीं, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की संख्या लगभग 86 हजार के आसपास है, जबकि ट्रेन मैनेजर भी इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं. ऐसे में यह व्यवस्था रेलवे के संचालन से सीधे जुड़ी हुई है. एक लोको पायलट ने बताया कि कई दिनों तक परेशानी रही, लेकिन सरकारी तंत्र होने के कारण समाधान निकल आया. अब जरूरत इस बात की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए इसके लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

बेस किचन में पीएच का प्रयोग

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, आईआरसीटीसी की तरफ से ट्रेनों में यात्रियों को खाना सर्वे किया जाता है. बड़े-बड़े शहरों में आईआरसीटीसी की बेस किचन बनाई गई है जो पीएनजी से चलती हैं. इससे इन जगहों पर गैस की कीमत नहीं है. नए पैंट्री कारों में इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग किया जाता है. पुरानी ट्रेनों के पैंट्री कारों में एलपीजी का प्रयोग किया जा रहा है. कंपनी के साथ डायरेक्ट अनुबंध होने के कारण अभी यहां पर आपूर्ति मिल रही है.

उजागर हुई बुनियादी ढांचे की जरूरत

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ये संकट भले ही अस्थायी था, लेकिन इसने रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत को उजागर कर दिया है. पीएनजी और इंडक्शन जैसे विकल्पों की ओर बढ़ना न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से बेहतर होगा, बल्कि कर्मचारियों की सुविधा व संचालन की निरंतरता भी सुनिश्चित करेगा.

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