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गैस संकट; मिडिल ईस्ट वॉर का असर, गैस की किल्लत बुझा रही होटलों की रसोई, कोयले-लकड़ी के भरोसे व्यापार

कानपुर के रेस्टोरेंट, होटलों और ढाबों पर गैस की किल्लत, कोयला जला पकाया जा रहा भोजन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव का असर यूपी के होटलों और ढाबों की रसोई तक पहुंच गया है. कानपुर शहर में कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया है. गैस की अनुपलब्धता के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं, जिससे उनसे जुड़े अनगिनत परिवारों के सामने अचानक रोजी-रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है. इस किल्लत से जूझते हुए अब होटल संचालक मजबूरन आधुनिक गैस बर्नर को छोड़ पारंपरिक कोयला भट्टियों का सहारा ले रहे हैं, जो आर्थिक रूप से तो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन खाना बनाने में अत्यधिक समय लेती हैं. कोयले की धीमी आंच और सर्विस में हो रही देरी की वजह से अब ग्राहकों ने होटलों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंतजार न कर पाने के कारण वे बिना खाना खाए ही वापस लौट रहे हैं. कानपुर में गैस किल्लत (Video Credit; ETV Bharat) आधुनिक रसोई से पत्थर वाले कोयले पर वापसी: जिस रेस्टोरेंट में कभी गैस चूल्हों की नीली लपटें दिखाई देती थीं, वहां अब धुआं और कोयले की कालिख बिखरी हुई है. कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिल पाने के कारण होटल संचालक अब पारंपरिक कोयले और लकड़ी की भट्टी पर लौटने को मजबूर हैं. रेस्टोरेंट संचालक रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत और बाजार में हो रही कालाबाजारी के कारण, उन्हें मजबूरी में कोयले की भट्टी जलानी पड़ रही है. उनका कहना है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं. एक घंटे से भट्टी जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक से आग तक नहीं पकड़ रही. कस्टमर भूखे बैठे रहते हैं और खाना तैयार होने में देरी के कारण वापस लौट रहे हैं.