गैस संकट; मिडिल ईस्ट वॉर का असर, गैस की किल्लत बुझा रही होटलों की रसोई, कोयले-लकड़ी के भरोसे व्यापार
रेस्टोरेंट संचालक ने बताया, कोयले के उपयोग से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा. खाना देरी से बन रहा, कस्टमर बिना खाए लौट जा रहें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 4:58 PM IST
कानपुर: इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव का असर यूपी के होटलों और ढाबों की रसोई तक पहुंच गया है. कानपुर शहर में कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की भारी किल्लत ने व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया है. गैस की अनुपलब्धता के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं, जिससे उनसे जुड़े अनगिनत परिवारों के सामने अचानक रोजी-रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है.
इस किल्लत से जूझते हुए अब होटल संचालक मजबूरन आधुनिक गैस बर्नर को छोड़ पारंपरिक कोयला भट्टियों का सहारा ले रहे हैं, जो आर्थिक रूप से तो सस्ती पड़ती हैं, लेकिन खाना बनाने में अत्यधिक समय लेती हैं. कोयले की धीमी आंच और सर्विस में हो रही देरी की वजह से अब ग्राहकों ने होटलों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंतजार न कर पाने के कारण वे बिना खाना खाए ही वापस लौट रहे हैं.
आधुनिक रसोई से पत्थर वाले कोयले पर वापसी: जिस रेस्टोरेंट में कभी गैस चूल्हों की नीली लपटें दिखाई देती थीं, वहां अब धुआं और कोयले की कालिख बिखरी हुई है. कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिल पाने के कारण होटल संचालक अब पारंपरिक कोयले और लकड़ी की भट्टी पर लौटने को मजबूर हैं. रेस्टोरेंट संचालक रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत और बाजार में हो रही कालाबाजारी के कारण, उन्हें मजबूरी में कोयले की भट्टी जलानी पड़ रही है. उनका कहना है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं. एक घंटे से भट्टी जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक से आग तक नहीं पकड़ रही. कस्टमर भूखे बैठे रहते हैं और खाना तैयार होने में देरी के कारण वापस लौट रहे हैं.
कानपुर के ढाबों और होटलों में पसरा सन्नाटा: कानपुर में सैकड़ों की संख्या में ऐसे ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहां व्यावसायिक गैस उपलब्ध न होने की वजह से हजारों कामगारों के सामने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है. कई होटल संचालक अब केवल बंद पैकेट वाले उत्पाद बिस्कुट, नमकीन ही बेच पा रहे हैं. अब चाय और नाश्ते के लिए भी लोगों को घंटों ठिकाने तलाशने पड़ रहे हैं. गैस की कमी की वजह से कई छोटे प्रतिष्ठानों में ताले लटकने शुरू हो गए हैं.
आर्थिक बजट और मुनाफे पर सीधी मार: रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि गैस की तुलना में कोयले का उपयोग न केवल कठिन है, बल्कि यह आर्थिक रूप से भी नुकसानदेह साबित हो रहा है. गैस को जरूरत के अनुसार बंद किया जा सकता है, लेकिन कोयले की भट्टी को लगातार जलाए रखना पड़ता है. अगर ग्राहक नहीं भी हैं, तो भी ईंधन जलता रहता है.
जहां रेस्टोरेंट में 50 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है. संचालक ने कहा कि उन्होंने व्यापार को बचाने के लिए खाने के दाम तक कम कर दिए हैं. उनका मानना है कि कमाई हो या न हो, लेकिन जो माल तैयार है वह खराब होकर फेंकने से बेहतर है कि कम दाम में ग्राहकों को खिला दिया जाए ताकि रनिंग सेल बनीं रहे.
भविष्य पर संकट के बादल: भविष्य की योजनाओं की बात करते हुए कानपुर के होटल संचालक काफी हताश नजर आ रहे हैं. रविंद्र कुमार का कहना है कि कोयला भट्टी पूरी तरह विफल साबित हो रही है. अब वे डीजल भट्टी आजमाने की सोच रहे हैं, लेकिन यदि वह भी सफल नहीं हुई, तो कारोबार बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. उन्होंने भावुक होते हुए यहां तक कह दिया कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, तो शायद उन्हें भीख मांगने की नौबत आ जाए.
संचालक का कहना है कि गैस थोड़ी महंगी जरूर थी पर उससे खाना जल्दी पकाया जाता था, लेकिन कोयले की भट्टी में खाना बनाने में समय लगता है. जिसकी वजह से कस्टमर नहीं रुकते, तो इस हिसाब से कोयले से काम चलाना बहुत कठिन है.
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