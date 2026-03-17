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Iran Israel War; गैस संकट से मेरठ की सैंकड़ों इकाइयां ठप, हर दिन हो रहा सौ करोड़ का नुकसान

मेरठ के कारोबारियों का दावा, आठ हजार से अधिक फैक्ट्रियों ने उत्पादन कम कर दिया है और 50 यूनिटें ठप हैं.

गैस संकट से ठप है मेरठ का कारोबार.
गैस संकट से ठप है मेरठ का कारोबार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:28 PM IST

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मेरठ : खाड़ी देशों में बने हुए आपसी गतिरोध का बड़ा असर गैस पर पड़ा है. गैस संकट से खासतौर से छोटे व लघु कुटीर उद्योग बुरी तरह प्रभावित हैं या ठप हो गए हैं. मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के साथ सराफा, कैंची, पेट्रोमैक्स एंड गैस स्पेयर्स समेत तमाम तरह के कारोबार गैस की किल्लत झेल रहे हैं. काॅमर्शियल गैस सिलेंडर ने मिलने से उद्यमियों के चेहरे पर शिकन है. कारोबारियों का कहना है कि गैस संकट की वजह से हजारों इकाईयां बंद हैं. हर दिन सौ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रही है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर....

गैस संकट से मेरठ की सैंकड़ों इकाइयां ठप. देखें खास खबर (Photo Credit : ETV Bharat)



इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के अध्यक्ष सुमनेश अग्रवाल बताते हैं कि सबसे तगड़ा झटका Sports इंडस्ट्री को लगा है. Industry में जितना भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है उसे आकार देने के लिए उच्च तापमान पर पिघलाकर आकार देना होता है. इसके लिए काॅमर्शियल गैस सिलिंडर की जरूरत होती है. बिना गैस के 700 से अधिक इकाईयां में कामकाज प्रभावित है. सरकार उद्योगों के लिए 20% सिलेंडर सप्लाई जारी करने का दावा कर रही है. हालांकि इतने से तो भला होने वाला नहीं है.

गैस संकट का असर.
गैस संकट का असर. (Photo Credit : ETV Bharat)


सुमनेश अग्रवाल के अनुसार सिर्फ मेरठ शहर के 25 किलोमीटर के दायरे में एक हजार परिवार स्पोर्ट्स के कारोबार पर ही निर्भर हैं. जिन्हें गैस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. मेटल कार्य में लगे उद्यमी भी प्रभावित हैं. गैस मिल नहीं रही है. उद्यमी डीजल नहीं जला सकते, क्योंकि प्रदूषण का संकट है. ऐसे में हर दिन कम से कम मेरठ की इंडस्ट्रीज को सौ करोड़ का नुकसान हो रहा है.

गैस संकट का असर.
गैस संकट का असर. (Photo Credit : ETV Bharat)


मेरठ बुलियन एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री डॉ. संजीव कुमार अग्रवाल बताते हैं कि मेरठ एशिया की सबसे बड़ी सराफा मंडी है. यहां पर 25 से 30 हजार कारीगर हर दिन नियमित तरीके से हस्त निर्मित ज्वेलरी निर्माण का कार्य करते हैं. गैस की क्राइसिस के बाद व्यापार में मंदी का असर आ गया है. धंधे ठप हैं, कारीगरों के सामने रोजगार की समस्या है. कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया है.

गैस किल्लत से संकट में कोरोबार.
गैस किल्लत से संकट में कोरोबार. (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. संजीव कुमार अग्रवाल के मुताबिक मेरठ के सराफा कारोबार को हर दिन लगभग 700 काॅमर्शियल गैस सिलिंडरों की आवश्यकता होती है. ज्वेलरी निर्माण में गैस ही ऐसा माध्यम है जिससे सोने को गलाकर उसे आकार दिया जाता है. ज्वेलरी में टांके और डिजाइन करने में भी गैस की ही आवश्यकता पड़ती है. साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम गैस पर ही निर्भर है. गैस की उपलब्धता न होने से सरकार को भी जीएसटी का नुकसान हो रहा है. बीते साल मेरठ के सर्राफा कारोबार से लगभग 450 सौ करोड़ रुपये की जीएसटी सरकार को मिली थी.

गैस किल्लत से संकट में व्यापार.
गैस किल्लत से संकट में कोरोबार. (Photo Credit : ETV Bharat)


पेट्रोमैक्स एंड गैस स्पेयर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद सैफी बताते हैं कि उनका काम भी खासतौर से गैस पर ही निर्भर है. मिनी गैस सिलेंडर से लेकर गैस के चूल्हे और रेगुलेटर समेत कई उत्पाद निर्माण में गैस की ही जरूरत होती है. मेरठ के अंदर इस काम की लगभग 350 से 400 यूनिट हैं. ऐसे में एक इकाई में औसतन 10 लोगों को भी जोड़कर चलें तो भी लगभग चार हजार से ज्यादा परिवार इससे जुड़े हैं. गैस की किल्लत की वजह से कारीगरों को काम नहीं मिल रहा है. तमाम फैक्ट्रियां ठप पड़ी हैं. कारीगर खाली हाथ बैठे हुए हैं. ईद नजदीक होने से आमदनी का जरिया नहीं दिख रहा है.

साजिद सैफी बताते हैं कि ऑल इंडिया मेरठ से मिनी सिलेंडर की सप्लाई होती है. इसके अलावा मेरठ की कुछ ऐसी भी यूनिट हैं जो सरकारी टेंडर होते हैं, चाहे वह इंडियन ऑयल हो चाहे वह अन्य सरकारी कंपनियां हों या फिर निजी क्षेत्र की, सभी के लिए भी सिलेंडर यहीं तैयार होते हैं. गैस की आपूर्ति नहीं होने ये सभी काम लगभग चौपट हैं. मोहम्मद साजिद से बताते हैं कि लगभग 300 करोड़ सालाना कारोबार यहां से होता है. फिलहाल तो सब कुछ ठप है.


कैंची क्लस्टर संगठन के अध्यक्ष शरीफ अहमद बताते हैं कि एक कैंची तैयार करने के दौरान लगभग 17 हाथों से गुजरना होता है. कैंची बनाने के लिए उसे गला कर एक आकार देना होता है ऐसे में गैस की आवश्यकता पड़ती है. ढलाई करने के लिए गैस नहीं मिल पा रही है. गैस की किल्लत से काम रुक गए हैं. ऐसे में काफी लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है.

शरीफ अहमद बताते हैं कि मेरठ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से लगभग 15 हजार परिवार कैंची के निर्माण से लेकर मार्केटिंग तक के काम से जुड़े हैं. ऐसे में गैस की क्राइसिस की वजह से सभी बेहद परेशान हैं. मेरठ की बनी कैंची देश के अलावा सिंगापुर, श्रीलंका, दुबई कतर समेत कई गल्फ कंट्री में निर्यात होती है. इसमें कपड़े की कटिंग के अलावा हेयर कटिंग वाली कैंची शामिल होती है. कैंची के कारोबार पर लगभग 50 प्रतिशत प्रभाव पड़ा है. मेरठ में कैंची का सालाना कारोबर लगभग 25 करोड़ रुपये का है.




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