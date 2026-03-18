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देहरादून में गैस संकट गहराया! 12 हजार घरों तक पहुंची राहत, 75 हजार उपभोक्ताओं का कब खत्म होगा इंतजार

गैस संकट के बीच चुनौती बन रही लगातार बढ़ती मांग, देहरादून में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर जोर, अभी भी इंतजार में कई लोग

LPG Crisis in Uttarakhand
गैस सिलेंडर के लिए उमड़े लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 5:57 PM IST

7 Min Read
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किरनकांत शर्मा

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एलपीजी की कमी ने आम लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. हालात ये हैं कि एक ओर प्रशासन लगातार व्यवस्था सुधारने में जुटा है तो दूसरी ओर मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ पा रही.

जिला प्रशासन और गैस एजेंसियों के मिलकर तमाम प्रयास से मंगलवार यानी 17 मार्च को करीब 12 हजार से ज्यादा घरों तक घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति कराई गई. जिससे कुछ हद तक राहत जरूर मिली है. इसके साथ ही 136 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी गैस उपलब्ध कराई गई.

बावजूद इसके जिले में करीब 75 हजार घरेलू उपभोक्ताओं का बैकलॉग बना हुआ है, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है. देहरादून जिला अधिकारी सविन बंसल का कहना है कि गैस कोई कोई कमी नहीं है, बस धीरे-धीरे सभी के पास सिलेंडर पहुंच रहे हैं. इसके लिए नोडल अधिकरी भी बनाए गए हैं.

LPG Crisis in Uttarakhand
घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

रोजाना बढ़ रही मांग, एक दिन में 19 हजार बुकिंग: गैस संकट के बीच सबसे बड़ी चुनौती लगातार बढ़ती मांग है. सोमवार यानी 16 मार्च को ही देहरादून में करीब 19 हजार उपभोक्ताओं ने गैस बुकिंग कराई. जो सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा है.

मौजूदा समय में औसतन हर दिन 15 हजार से ज्यादा लोग सिलेंडर के लिए बुकिंग कर रहे हैं. ऐसे में आपूर्ति बढ़ने के बावजूद बैकलॉग तेजी से कम नहीं हो पा रहा है. कई उपभोक्ताओं को 3 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है. जबकि, कुछ इलाकों में स्थिति इससे भी ज्यादा खराब बताई जा रही है.

इस वजह से लोगों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है. जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है. आलम ये है कि देहरादून में होटल में मेन्यू कम हो गए हैं. चाय 10 से बढ़कर 15 रुपए की हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि हालात जल्द सही हो जाएंगे. ऐसा प्रशासन भी कह रहा है.

क्यूआरटी टीमों का गठन एजेंसियों की सख्त निगरानी: गैस वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीएम सविन बंसल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. उनका कहना है कि क्षेत्रवार क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम ) का गठन किया गया है, ये टीमें लगातार गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर रही हैं.

जो एलपीजी गैस की मांग आपूर्ति, स्टॉक और वितरण की स्थिति का बारीकी से आकलन कर रही हैं. डीएम बंसल का कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिले और किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनियमितता न हो.

निरीक्षण के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि होम डिलीवरी सही तरीके से हो रही है या नहीं. कई स्थानों पर पहले शिकायतें मिली थीं कि उपभोक्ताओं को एजेंसी तक जाकर सिलेंडर लेना पड़ रहा है, जिसे अब प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और सुधार के निर्देश दिए हैं.

LPG Crisis in Uttarakhand
गोदाम में एलजी सिलेंडर का भंडार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

कंट्रोल रूम सक्रिय शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई: गैस संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है. अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने बताया कि वो खुद कंट्रोल रूम से पूरे जिले में गैस आपूर्ति और वितरण की निगरानी कर रहे हैं.

आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 जारी किए गए हैं. इन नंबरों पर शिकायतें भी मिल रही है. बीती रोज भी शाम 5 बजे तक इन नंबरों पर गैस आपूर्ति से संबंधित कुल 35 शिकायतें दर्ज की गईं.

वहीं, शिकायतें मिलते ही संबंधित एजेंसियों को मौके पर ही समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं. कंट्रोल रूम में जिला पूर्ति विभाग की टीम तैनात हैं, जो हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित कर रही है.

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ग्राहकों के लिए सूचना (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पारदर्शिता पर जोर: देहरादून डीएम सविन बंसल का साफ कहना है कि गैस वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों और गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें और यह सुनिश्चित करें कि हर उपभोक्ता तक समय पर गैस पहुंचे.

उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि कहीं कालाबाजारी या कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश की गई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनके निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय हो गया है और हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

इससे यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति में तेजी से सुधार होगा. आने वाले दिनों में अतिरिक्त लोड बढ़ाया जाएगा. जिससे बैकलॉग को तेजी से कम किया जा सके. हालांकि, जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं की परेशानी अभी भी बनी हुई है, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि लगातार प्रयासों से जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी.

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गैस एजेंसी में बढ़ा लोड (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

घरेलू जीवन से लेकर कारोबार तक असर: गैस संकट का असर केवल रसोई तक सीमित नहीं है. बल्कि, इसका असर छोटे कारोबारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. चाय की दुकानों, ढाबों और छोटे होटलों को गैस की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कई लोगों ने लकड़ी या अन्य ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. जिससे लागत बढ़ गई है. घरेलू स्तर पर भी महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही हैं. क्योंकि, रसोई का पूरा काम गैस पर निर्भर है. कई परिवारों में सिलेंडर खत्म होने के बाद खाना बनाने में कठिनाई हो रही है और लोगों को बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है, जिससे खर्च भी बढ़ रहा है.

ऋषिकेश में बड़ी कार्रवाई: गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी बीच क्यूआरटी टीम ने ऋषिकेश के लक्कड़घाट क्षेत्र में छापेमारी करते हुए एक दुकान से 135 व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद किया है. जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

क्यूआरटी टीम का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं, अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे. ताकि, बाजार में पारदर्शिता बनी रहे और आम उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.

राहत की शुरुआत, लेकिन संकट बरकरार: देहरादून में गैस संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन की सक्रियता से स्थिति में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं. 12 हजार घरों तक गैस पहुंचना राहत की शुरुआत जरूर है, लेकिन 75 हजार उपभोक्ताओं तक आपूर्ति सुनिश्चित करना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

यदि इसी तरह निगरानी आपूर्ति जारी रही तो आने वाले दिनों में राजधानी के लोगों को इस समस्या से राहत मिल सकती है. फिलहाल, लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन के प्रयास जल्द रंग लाएंगे और उनकी रसोई फिर से सामान्य हो जाएगा. अब देखना होगा कि कब तक हालात सामान्य होते हैं.

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