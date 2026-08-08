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गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया टेक्सटाइल एक्सपो बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, कई देश ने भी लिया हिस्सा

गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस प्रदर्शनी में विचारों का आदान-प्रदान होता है, यहां इंडस्ट्री के साथ बातचीत के ज़रिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य को आकार दिया जाता है.

गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया टेक्सटाइल एक्सपो
गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया टेक्सटाइल एक्सपो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 7:22 PM IST

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नई दिल्ली: टेक्सटाइल मशीनरी, टेक्नोलॉजी और डेनिम फैब्रिक की प्रगति को दर्शाने वाली प्रदर्शनी गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस के अंतिम दिन भारत मंडपम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे. यह आयोजन देशी-विदेशी खरीदारों को खूब लुभाया. छह से आठ अगस्त तक आयोजित एक्सपो के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. छुट्टी का दिन होने की वजह से भी दर्शकों की संख्या ज्यादा रही. 190 से अधिक प्रदर्शक 700 से अधिक ब्रांड और 1,200 प्रोडक्ट्स पेश किए गए. साथ ही, 14,580 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 100 से अधिक नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए.

यह गारमेंट और टेक्सटाइल मशीनरी बनाने वालों, टेक्नोलॉजी प्रदाताओं, डिस्ट्रीब्यूटरों और टेक्सटाइल के क्षेत्र में आधुनिक अवसरों की उम्मीद रखने वाले कारोबारियों के लिए बेहतरीन स्थान बन गया है. गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया में गारमेंट एवं अपेरेल मशीनरी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मशीनरी, डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एम्ब्रॉयडरी मशीनें, स्पेयर पार्ट्स, यार्न प्रोसेसिंग मशीनरी और निटिंग मशीनों की एक बड़ी रेंज का प्रदर्शन किया जा रहा है. साथ ही, डेनिम शो में डेनिम मिलों, फिनिशिंग और वॉशिंग मशीनों, डाइज़ और कैमिकल्स, कच्चे माल और लॉन्ड्री इक्विपमेंट का एक अलग कलेक्शन पेश किया जा रहा है.

हिमानी गुलाटी, आयोजक गार्टेक्स टेकप्रोसेस इंडिया टेक्सटाइल एक्सपो (ETV Bharat)

40 से अधिक नए प्रदर्शकों के साथ-साथ चीन, जापान, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, ताइवान, तुर्की और हांगकांग की कंपनियां भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स/पार्टनर्स के ज़रिए शो में हिस्सा लिया. इस शो का उद्घाटन इंडस्ट्री के जाने-माने लीडर्स के एक पैनल ने किया, जो टेक्सटाइल और डेनिम मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से मिले सपोर्ट को दिखाता है.

इन बड़ी और दिग्गज कंपनियों ने लिया गारटेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया एक्सपो में भाग

इस अवसर पर हिस्सा लेने वाली बड़ी कंपनियों में आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव गुप्ता, डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और गिन्नी इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शरद जयपुरिया, ह्योसुंग ग्रुप (ह्योसुंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ह्योसुंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर साइमन ली, फैबकेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव आर्य, बाबा टेक्सटाइल मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुरारी, ऑरा टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक चौधरी, मेहाला मशीन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड ईश्वरन, एमईएक्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर मिस हिमानी गुलाटी, मैस्से फ्रैंकफर्ट एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड के एक्ज़क्टिव डायरेक्टर और बोर्ड सदस्य राज मानिक, एमईएक्स एक्ज़हीबिशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव जुनेजा, मैस्से फ्रैंकफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक्ज़क्टिव डायरेक्टर विंस्टन परेरा और डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल गगनदीप सिंह शामिल थे. इन सभी गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी ने टेक्सटाइल और डेनिम इंडस्ट्री में इनोवेशन, सहयोग और बिज़नेस के विकास के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में इस इवेंट की अहमियत को उजागर किया.

भारत के साथ टेक्सटाइल में अच्छा मुकाबला कर रहा बांग्लादेश

इस अवसर पर एमईएक्स एक्ज़हीबिशन्स प्रा. लिमिटेड की डायरेक्टर हिमानी गुलाटी ने कहा कि डेनिम शो के साथ गारटेक्स टेक्सप्रोसेस का हर एडिशन दर्शाती है कि डेनिम सेक्टर के साथ-साथ गारमेंट और टेक्सटाइल मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि भारत में टेक्सटाइल उद्योग बहुत बड़ा है. लेकिन, बांग्लादेश भी भारत के साथ टेक्सटाइल के फील्ड में अच्छा मुकाबला कर रहा है. हिमानी गुलाटी ने बताया कि हालांकि भारत का अपना खुद का बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है.

टेक्नोलॉजी के नए बदलाव लाने वालों, मैन्युफैक्चरर्स, पॉलिसी बनाने वालों और ब्रांड्स को एक मंच पर लाकर, यह प्रदर्शनी ऐसा माहौल बनाती है. जहाँ विचारों का आदान-प्रदान होता है, निवेश के मौकों पर बात होती है और इंडस्ट्री के साथ बातचीत के ज़रिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य को आकार दिया जाता है.

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