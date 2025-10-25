ETV Bharat / state

Explainer: लागत 40 फीसदी तक घटी, फिर भी लहसुन की खेती से मुंह मोड़ रहे हाड़ौती के किसान

साल 2024 में हाड़ौती के किसानों ने करीब 1500 करोड़ रुपए का लहसुन बोया था और रिकॉर्ड उत्पादन 6.40 मीट्रिक टन हुआ था.

GARLIC PRODUCTION
लहसुन के खेत में बैठा किसान (ETV Bharat kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 8:25 PM IST

10 Min Read
कोटा: हाड़ौती की मिट्टी में लहसुन की खुशबू हमेशा से ही घुली रही है, लेकिन इस साल किसानों के चेहरों पर वो चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी. पिछले साल की उम्मीदों और अच्छे दामों ने उन्हें लहसुन की खेती की ओर खींचा था, लेकिन अब नुकसान और गिरते लहसुन के दामों ने सब कुछ बदल दिया है. एक तरफ जहां फसल के दाम गिरकर किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सस्ते बीज ने लागत को कम करने का मौका दिया है, लेकिन क्या यह मौका किसानों को फिर से उम्मीद की राह पर ले जाएगा?

हाड़ौती में लहसुन की बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होती है, लेकिन इस बार किसान ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं. उद्यानिकी विभाग के मुताबिक इस बार किसान लहसुन का उत्पादन कम क्षेत्र में करने वाले हैं. पिछले साल बीज महंगा होने के बावजूद किसानों ने लहसुन की अच्छी बुवाई की थी, लेकिन इस बार बीज के दाम काफी कम हैं और उत्पादन की लागत में काफी कमी रहने वाली है.

लहसुन की खेती से मुंह मोड़ रहे हाड़ौती के किसान (ETV Bharat Kota)

इस साल बुवाई में कमी: हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर आरके जैन के मुताबिक इस साल उत्पादन लागत में करीब 40 प्रतिशत की कमी आ रही है. बुवाई क्षेत्र में भी इतनी ही गिरावट होगी. उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि लहसुन का उत्पादन कम क्षेत्र में करें, लेकिन उत्पादन जरूर करना चाहिए, ताकि आने वाले साल के लिए उनके पास बीज खुद का हो, क्योंकि लहसुन के दाम घटते-बढ़ते रहते हैं. ऐसे में आने वाले साल में जब दाम बढ़ जाएं, तब वह अपने बीज से कम लागत में ही लहसुन उत्पादन कर लेंगे, जिससे उन्हें फायदा होगा. जैन का कहना है कि इस बार 70 से 80 हजार हेक्टेयर में ही लहसुन की बुवाई की संभावना है और अभी तक 7 से 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुवाई हुई है.

GARLIC PRODUCTION
साल 2025 और 2026 में उत्पादन लागत में अंतर (ETV Bharat GFX)

हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर सत्य प्रकाश मीणा ने बताया कि हाड़ौती में साल 2024 में 1500 करोड़ के आसपास का लहसुन किसानों ने बोया था और उत्पादन 6.40 लाख मीट्रिक टन हुआ है. हाड़ौती के चारों जिलों में किसानों ने 1.20 लाख हेक्टेयर में लहसुन की बुवाई की थी. उस समय औसत बीज की कीमत 30 हजार प्रति क्विंटल थी. प्रति हेक्टेयर में 5 क्विंटल लहसुन बीज के रूप में लगता है. उन्होंने बताया कि इस साल 70 से 80 हजार हेक्टेयर के आसपास लहसुन बुवाई का रकबा रह सकता है, जिसमें करीब 4.5 से 5 लाख क्विंटल लहसुन बीज बुवाई में काम आएगा. वर्तमान में बीज की कीमत 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है. इस कीमत के अनुसार 450 से 500 करोड़ का लहसुन इस बार हाड़ौती में बोया जाएगा.

GARLIC PRODUCTION
रकबा और उत्पादन के आंकडे (ETV Bharat GFX)

एक लाख कम होगी लागत: हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के संयुक्त निदेशक आरके जैन ने बताया कि विभाग ने इस साल लहसुन की उत्पादन लागत निकाली थी, जो 2,36,663 रुपये प्रति हेक्टेयर आई थी. इसमें बीज का दाम 31,950 प्रति क्विंटल के अनुसार आया था. प्रति हेक्टेयर 5 क्विंटल बीज के अनुसार 1,59,750 रुपये बीज की लागत आई थी. इसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मजदूरी, सिंचाई, फसल कटिंग, किसान के घर व बाद में मंडी ले जाने का परिवहन खर्च, लोडिंग, अनलोडिंग व बैंक का लोन का ब्याज मिलाकर कुल खर्च 1,91,838 आया था. इसमें लेबर का खर्च 44,825 था. इन सबको मिलाकर लागत 2,36,663 रुपये प्रति हेक्टेयर निकली थी.

उत्पादन और एरिया में गिरावट: आरके जैन के अनुसार इस साल बीज की लागत काफी कम रहने वाली है. 10 हजार रुपये क्विंटल में अच्छा बीज किसानों को मिल रहा है. ऐसे में जहां पिछले साल बीज की लागत 1,59,750 थी, वो इस बार महज 50 हजार रुपये रह जाएगी. 1 लाख 9 हजार रुपए के आसपास किसानों को बीज की लागत में बचत होगी. जैन ने बताया कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इस बार 1.3 लाख प्रति हेक्टेयर के आसपास रह सकती है. इसमें लगभग 40 प्रतिशत से ज्यादा कमी होगी. उनका कहना है कि खाद, बीज और उर्वरक में 83 से 85 हजार के बीच खर्चा होगा, जबकि लेबर में 45 हजार के आसपास खर्चा होगा.

garlic Production
कुछ किसानों ने लहसुन की बुवाई की है (ETV Bharat kota)

उत्पादन ज्यादा हुआ तो दाम गिरे: जॉइंट डायरेक्टर जैन का कहना है कि साल 2023 में लहसुन के अच्छे दाम थे, जो 2024 में और ज्यादा बढ़ गए. इसके चलते किसानों ने लहसुन की बुवाई की तरफ रुझान बढ़ाया था. साल 2023 में लहसुन की बुवाई 48,029 हेक्टेयर में हुई थी और उत्पादन 2.82 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जबकि साल 2024 में बुवाई बढ़कर 1.20 लाख हेक्टेयर में पहुंच गई थी और उत्पादन भी 6.40 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया था. ज्यादा उत्पादन ने डिमांड कम की, और दाम गिर गए, जिससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा. यह सिर्फ हाड़ौती नहीं, पूरे देश में हुआ.

garlic Production
लहसुन की बुवाई करती मशीन (ETV Bharat kota)

एशिया की सबसे बड़ी लहसुन विपणन केंद्र भामाशाह कृषि उपज मंडी के सचिव मनोज कुमार मीणा के मुताबिक वर्तमान में लहसुन के मॉडल भाव, जिस पर सबसे ज्यादा माल बिकता है, वह 5500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है. लहसुन के दाम जून 2023 से जनवरी 2025 तक ज्यादा थे, लेकिन बाद में गिरावट हुई है. भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री रूपनारायण यादव का कहना है कि किसानों ने महंगे बीज से लहसुन उत्पादन किया था. 1 हेक्टेयर में उत्पादन 60 क्विंटल के आसपास होता है. इससे लागत से कम मूल्य पर ही माल बेचना पड़ा है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ, जबकि लहसुन उत्पादन में काफी मेहनत करनी पड़ती है.

साउथ के राज्यों में होता है सप्लाई: भामाशाह कृषि उपज मंडी कोटा में लहसुन की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी ओमप्रकाश जैन का कहना है कि इस साल प्रोडक्शन ज्यादा होने के चलते ही दाम नीचे गिर गए. लहसुन का उत्पादन कोटा संभाग के अलावा मध्य प्रदेश में होता है. कुछ उत्पादन गुजरात में भी होने लगा है. इसके साथ उत्तर प्रदेश और हिमाचल में भी थोड़ा बहुत लहसुन होता है. साल 2024 में बुवाई के समय लहसुन के दाम 250 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच थे. इसमें मॉडल दाम ही 300 रुपये किलो थे, इसलिए पूरे देश के किसानों ने लहसुन उत्पादन में रुचि दिखाई थी. जैन के अनुसार कोटा से सीधा लहसुन विदेश में निर्यात नहीं होता है, लेकिन यहां से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार व ओडिशा सहित कई राज्यों में जाता है. बॉर्डर स्टेट से बांग्लादेश और नेपाल भी माल चला जाता है.

garlic Production
बुवाई के लिए मशीन में लहसुन के बीज भरते किसान (ETV Bharat kota)

चाइनीज लहसुन के बारे में बात करते हुए मंडी व्यापारी ओमप्रकाश जैन का कहना है कि जब दाम ज्यादा होते हैं, तब ही यह लहसुन चोरी-छिपे मार्केट में आता है. इस लहसुन में कोई खास खुशबू नहीं होती, इसलिए दाम कम होने पर इसका कोई उपयोग भी नहीं करता है. वर्तमान में पूरे भारत में ही लहसुन के दाम कम हैं, इसीलिए चाइनीज लहसुन भी नहीं आ रहा है. दाम 300 रुपये किलो से ज्यादा होने पर ही चाइनीज लहसुन को अवैध तरीके से लाया जाता है.

किसानों की आपबीती: कोटा जिले के खेड़ा रामपुर गांव की किसान बृजमोहन का कहना है कि पिछले साल उन्हें लहसुन की खेती में काफी नुकसान हुआ है. लागत भी पूरी नहीं निकली. इस बार भी वे लहसुन की बुवाई कर रहे हैं, लेकिन पहले से काफी कम. वे घर का बीज ही लगा रहे हैं. उनका कहना है कि वे ही नहीं, क्षेत्र में सभी लोग लहसुन का उत्पादन कम कर रहे हैं. इसका एक कारण यह भी है कि इसमें लागत काफी ज्यादा लगती है और बीते साल सभी को नुकसान हुआ था. लागत तक नहीं निकल पाई थी. बृजमोहन का कहना है इसमें बुवाई से लेकर निराई, गुड़ाई, पेस्टिसाइड, बीज और कटाई में काफी खर्च होता है.

garlic Production
लहसुन बुवाई की मशीन (ETV Bharat Kota)

छोटे किसानों की मुश्किलें: लखेड़ा गांव के सुरेश मालव का कहना है कि इस बार सोयाबीन की फसल खराब हो जाने के चलते किसानों के पास पैसा भी नहीं है. उधार लेकर खेती करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले फसल उगाने के लिए लागत पहले लगानी पड़ती है. त्योहार के चलते भी भी बुवाई में देरी हुई है. वहीं, कई किसानों के खेत में धान की फसल अभी तक खड़ी है. यह फसल काटने के बाद किसान लहसुन की बुवाई करेंगे.

चैनपुरा गांव के हनुमान प्रसाद मेघवाल का कहना है कि बड़े किसान फिर भी ज्यादा क्षेत्र में फसल कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान अब एक-दो बीघा से ज्यादा में उत्पादन नहीं कर रहे हैं. अगले साल क्या दाम रहेंगे?, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है. इसीलिए लहसुन उत्पादन से किसान पीछे हट रहे हैं. बीज बुवाई मशीन चलाने वाले रूपचंद जांगिड़ कहते हैं कि पिछले साल इसी समय 25-40 बीघा रोज वो बुवाई करते थे, उन्हें समय नहीं मिलता था, लेकिन अब वो दिन में 10-15 बीघा तक ही बुवाई कर पा रहे हैं. उनका कहना है कि पहले किसान उन्हें ढूंढते थे, लेकिन अब वो खुद किसानों को तलाश रहे हैं.

