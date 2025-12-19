लहसुन की कीमतों में उछाल, आपूर्ति कम और खपत बढ़ी, तो 150 तक जाएगा भाव
एक पखवाड़े पहले तक लहसुन के थोक भाव 50 से 60 रुपए थे. अब आपूर्ति में कमी और खपत बढ़ने से दाम बढ़े हैं.
Published : December 19, 2025 at 6:52 PM IST
जोधपुर: जायके के लिए लगने वाले तड़के का लहसुन महंगा हो रहा है. देश की मंडियों के साथ-साथ जोधपुर की भदवासिया मंडी में एक पखवाड़े में भाव लगभग दोगुने हो गए हैं. इसकी वजह लहसुन की आवक कम और सर्दियों में मांग ज्यादा होना है. नई फसल आने में अभी डेढ़ माह तक का समय लगेगा. ऐसे में होलसेलर विक्रेताओं का मानना है कि इस दौरान अगर मांग बढ़ी, तो भाव और ज्यादा तेज हो जाएंगे.
दरअसल करीब एक पखवाड़ा पहले मंडियों में लहसुन का थोक भाव 50 से 60 रुपए था. अब भाव 80 से 100 रुपए तक पहुंच गए हैं. यानी लगभग दोगुना भाव हो रहे हैं. देशभर की लहसुन मंडियों में भी इस समय लहसुन की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हो रहा है. जोधपुर के स्थानीय लहसुन उत्पादक क्षेत्र तिंवरी और मथानिया का लहसुन तक 30 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा था. वह अब 70 से 100 रुपए प्रति किलो के भाव बिक रहा है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश और कोटा से आने वाला लहसुन 100 से 140 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है.
सप्लाई चेन बिगड़ने का नतीजा: पिछले दिनों कई जगह पर बारिश से भी लहसुन की आने फसल को नुकसान हुआ है. ऐसे में आने वाली फसल में कमी और देरी के चलते बाजार में भाव बढ़ गए. सप्लाई चैन भी गड़बड़ा रही है. भदवासिया मंडी के व्यापारियों ने बताया कि नवम्बर तक यहां प्रतिदिन 700 से 1 हजार कट्टे आपूर्ति होती थी. पिछले 10 दिनों में यह संख्या 350 से 400 कट्टों तक रह गई है. आपूर्ति में कमी ने भाव बढ़ा दिए हैं. अब अगर मंडी में लहसुन 100 रुपए तक थोक के भाव बिकेगा, तो गली-मोहल्लों की सब्जी मंडियों में यह भाव 150 रुपए तक पहुंच जाएगा.
दो जिलों में 20 हजार बीघा क्षेत्र में बुवाई: जिला कृषि विभाग के अधिकारी बाबूलाल जोया ने बताया कि जोधपुर और फलोदी जिलों में कुल मिलाकर 20 हजार बीघा क्षेत्र में लहसुन की खेती की गई है. अभी यहां बारिश नहीं हुई है. सकुशल फसल पक जाएगी, तो स्थानीय आपूर्ति से बाजार में सुधार होगा. नई फसल जनवरी के अंत या फरवरी में आएगी. तब तक भाव में कमी होना मांग पर ही तय करेगा. मंडी के व्यापारियों का कहना है कि मंडी में लगभग 70 फीसदी लहसुन मध्य प्रदेश और कोटा से आ रहा है. स्थानीय लहसुन का उत्पादन सीमित होने से बाजार पूरी तरह से बाहरी सप्लाई पर चलता है.
पुराना स्टॉक ही बाजार में: भदवासिया मंडी के लहसुन व्यापारी हीरालाल सांखला ने बताया कि आवक कम होने से भाव बढ़े हैं. अब सब पुराना लहसुन आ रहा है. कम आवक से पता चलता है कि पुराने स्टॉक की मात्रा कम बची है. जिसे मार्च तक खींचा जाएगा. जनवरी के अंतिम सप्ताह में एमपी से नई आवक शुरू हो सकती है. इससे दाम थोड़ा घट सकते हैं. कोटा और राजस्थान में बुवाई के समय बारिश होने से फसल में देरी हुई है. इसके चलते जोधपुर, फलोदी व कोटा की नई फसल की मंडी में आवक मार्च, अप्रैल तक ही संभव है. तब तक बाजार पुराने स्टॉक पर ही चलता रहेगा.
सर्दियों में बढ़ जाती है खपत: लहसुन की खपत सर्दी के दिनों में ज्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने से इसका उपयोग ज्यादा होने लगता है. इसके अलावा इस दौरान ही टूरिस्ट सीजन होने से होटल फुल होने से खपत बढ़ती है. साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में इस समय उत्पादन तेज होता है, जिसमें भी लहसुन की खपत होती है.
- 450 कट्टे की औसत आवक रह गई है प्रतिदिन
- 1000 कट्टे की आवक थी कुछ दिन पहले तक
- 20 हजार बीघा में हुई है जोधपुर और फलोदी जिले लहसुन की बुवाई
- 140 रुपए प्रति किलो पहुंचे मंडी में लहसुन के भाव