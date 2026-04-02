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इस बार शुरुआत से लहसुन के दाम तेज, 30 फीसदी बढ़ गए दाम, व्यापारी बोले- पूरा साल ऐसा ही रहेगा

कोटा के मंडी में लहसुन के दाम में तेजी बनी हुई है. पढ़िए मनीष गौतम की रिपोर्ट..

मंडी में लहसुन
मंडी में लहसुन (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 5:49 PM IST

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कोटा : हाड़ौती संभाग लहसुन उत्पादन के लिए जाना जाता है. इस बार भी संभाग में करीब 93 हजार हेक्टेयर एरिया में किसानों ने लहसुन का उत्पादन किया है. मंडी में नए लहसुन की आवक भी हो रही है. दूसरी तरफ किसानों के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि शुरुआत में ही लहसुन के दाम काफी अच्छे चल रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार बीते साल से लगभग 30 से 40 फीसदी ज्यादा तेजी इस बार शुरुआत में ही नजर आ रही है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि समय बढ़ने के साथ यह तेजी बनी रहेगी.

सबसे बड़ी लहसुन मंडी कोटा की सेठ भामाशाह उपज मंडी के सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा का कहना है कि लहसुन की आवक मंडी में 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल के बीच में बनी हुई है. न्यूनतम दाम भी 5400 के आसपास हैं, जबकि अधिकतम दाम 13 हजार के आसपास पहुंच गए हैं. औसत दाम 9 हजार के आसपास है. मंडी में लहसुन की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी ओमप्रकाश जैन का कहना है कि फिलहाल लहसुन की आवक कम है. बीते साल लहसुन मार्च अंत और अप्रैल की शुरुआत में करीब 10 हजार क्विंटल के आसपास आना शुरू हो गया था.

कोटा के मंडी में लहसुन के दाम तेज हुए (ETV Bharat Kota)

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उन्होंने कहा कि इस साल से दोगुना माल आ रहा है. हालांकि, दाम में अच्छा खासा अंतर नजर आ रहा है. वर्तमान में औसत दाम 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है. ऊंची क्वालिटी का लहसुन 13 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक भी बिक रहा है. देसी अच्छा माल भी करीब 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है, जबकि बीते साल मंडी में लहसुन आने पर औसत दाम 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बने हुए थे. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के संयुक्त निदेशक आरके जैन के अनुसार 6.50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन बैठ सकता है.

लहसुन से जुड़े फैक्ट्स
लहसुन से जुड़े फैक्ट्स (ETV Bharat GFX)

लहसुन छर्री भी 4500 रुपए प्रति क्विंटल : मंडी में तेजी के चलते किसान भी खुश नजर आ रहे हैं. चेचट इलाके की हीरियाखेड़ी गांव से लहसुन बेचने आए रमेश कुमार का कहना है कि उनके लहसुन के बीते साल से ज्यादा दाम मिल रहे हैं. बीते साल जहां पर छर्री यानी कलियों के रूप में टुकड़े वाला लहसुन 2500 रुपए क्विंटल के आसपास बिका था, इस बार उसके दाम ही 4500 रुपए क्विंटल मिल रहे हैं. अच्छी क्वालिटी का लहसुन 4500 रुपए के आसपास बिका था, जिसके दाम इस बार 7000 रुपए के आसपास हैं. करीब 2200 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल रही है.

उत्पादन और एरिया
उत्पादन और एरिया (ETV Bharat GFX)

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ऊंची क्वालिटी लहसुन 13 हजार पार : मंडी में 13 हजार रुपए प्रति क्विंटल माल बेचने वाले मोड़क इलाके के भोलू गांव निवासी सुरेश का कहना है कि बीते साल उनका लहसुन 9000 रुपए प्रति क्विंटल बिका था. अभी शेष लहसुन भी बाकी है. उन्होंने 6 बीघा में उत्पादन किया था, जबकि बीते साल तीन बीघा में ही उत्पादन किया था. इस बार उत्पादन लागत भी उनकी बढ़ गई है. पेस्टिसाइड का उपयोग काफी करना पड़ा है. यह लागत करीब 35 से 40 हजार रुपए बीघा है.

लहसुन के दाम तेज
लहसुन के दाम तेज (ETV Bharat Kota)

मध्य प्रदेश की मंडियों में भी आवक कम : मंडी व्यापारी ओमप्रकाश जैन का कहना है कि हाड़ौती से लगते मध्य प्रदेश का एरिया भी लहसुन के उत्पादन में काफी आगे है, लेकिन वहां भी लहसुन की कम उपज मंडी में पहुंच रही है. इससे लग रहा है कि लहसुन का उत्पादन कम हुआ है, इसीलिए दामों में उछाल नजर आ रहा है. मध्य प्रदेश की मंडियों में राजस्थान से पहले माल पहुंच जाता है. ऐसे में शुरुआत में दाम ज्यादा होने के चलते लग रहा है कि अधिकांश किसानों ने अपना माल बेच दिया, क्योंकि वहां भी आवक नहीं हो रही है. यह भी दाम बढ़ने का एक कारण है. ऐसा लग रहा है कि लहसुन का माल फिलहाल बचा नहीं, या फिर लहसुन का उत्पादन कम हुआ है. इसी के चलते दाम बढ़ रहे हैं. नए माल में करीब 20 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल रही है.

दाम ज्यादा मिलने से किसान खुश
दाम ज्यादा मिलने से किसान खुश (ETV Bharat Kota)

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विभाग व किसानों का अलग मत : हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के संयुक्त निदेशक आरके जैन का कहना है कि बीते साल लहसुन का अच्छा उत्पादन हुआ था. साल 2024 में 91 हजार 40 हेक्टेयर में लहसुन का उत्पादन था, जिससे 6.36 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था. वहीं, इस साल 93 हजार 75 हेक्टेयर एरिया में लहसुन का उत्पादन हुआ है. उत्पादकता भी लगभग बीते साल जितनी ही रह सकती है. उन्होंने अच्छी क्वालिटी होने की भी बात कही है. उनका कहना है कि बीते साल भी 11 क्विंटल प्रति बीघा के आसपास औसत उत्पादन पूरे हाड़ौती में हुआ था. इस बार भी यही रहने की उम्मीद है.

30 फीसदी बढ़ गए लहसुन के दाम
30 फीसदी बढ़ गए लहसुन के दाम (ETV Bharat Kota)

नयागांव दीगोद निवासी कन्हैयालाल यादव का कहना है कि इस बार बुवाई के समय बारिश आ गई थी, इसीलिए कुछ एरिया में लहसुन पहले उगा दिया गया था. कुछ एरिया में लहसुन की बिजाई बाद में एक माह के अंतर में हुई थी. इसी के चलते उत्पादन में अंतर भी है. वहीं, बाद में उगाए गए लहसुन को पर्याप्त समय और अनुकूल मौसम नहीं मिला है, इसीलिए उसकी क्वालिटी कमजोर है. समय कम रहने और गर्मी जल्दी शुरू हो जाने के चलते प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ा है. पहले जहां पर 10 से 12 प्रति क्विंटल उत्पादन था, इस बार 8 से 9 क्विंटल प्रति बीघा ही उत्पादन होने वाला है.

मंडियों में लहसुन
मंडियों में लहसुन (ETV Bharat Kota)

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लहसुन के दाम
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