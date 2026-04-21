मनोहर थाना में खुली लहसुन मंडी, हाड़ौती व मध्यप्रदेश के किसानों को होगा सीधा फायदा

मनोहर थाना में खुली लहसुन मंडी, हाड़ौती व मध्यप्रदेश के किसानों को होगा सीधा फायदा
राज्य सरकार ने वर्ष 2024 के बजट में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में लहसुन मंडी खोलने का ऐलान किया था.
Published : April 21, 2026 at 2:10 PM IST
झालावाड़: जिले के मनोहरथाना कस्बे में बजट-2024 की घोषणा के तहत लहसुन मंडी खोल दी गई. यहां लहसुन मंडी खुलने से बारां, झालावाड़ एवं सीमावर्ती मध्यप्रदेश के कई जिलों के किसानों को सीधे फायदा होगा. किसान अपना लहसुन स्थानीय स्तर पर बेच सकेंगे. इससे किसानों की बाहर मंडियों में जाने का खर्च व दिक्कत कम होगी. यहां लहसुन मंडी का संचालन हर सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को किया जाएगा. क्षेत्र के किसान लंबे समय से कस्बे में लहसुन मंडी खोलने की मांग कर रहे थे.
लहसुन मंडी शुरू होने पर विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कहा, क्षेत्र के किसानों की वर्षों से मनोहर थाना कस्बे में लहसुन मंडी खोलने की मांग थी. अब तक यहां के किसानों को अपनी उपज बेचने छीपाबड़ौद, नीमच और अन्य दूरदराज जाना पड़ता था. ऐसे में किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता. माल भाड़ा अधिक लगने से किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता था. राज्य सरकार ने वर्ष 2024 के बजट में मनोहर थाना में लहसुन मंडी खोलने की घोषणा की थी, जो अब पूरी हो गई.
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विधायक रानीपुरिया ने कहा कि मनोहर थाना में लहसुन की बोली लगने से मध्यप्रदेश समेत स्थानीय किसानों को उचित मूल्य के साथ बेहतर सुविधा भी मिलेगी. इस लहसुन मंडी को झालावाड़ जिले की अग्रणी मंडियों में से एक बनाया जाएगा. विधायक ने किसानों से अपील की कि वे प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो सकें. झालावाड़ जिले के मनोहर थाना तथा अकलेरा, छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू तथा मध्यप्रदेश से सटे कई इलाकों में लहसुन की बंपर पैदावार होती है. ऐसे में मनोहर थाना में गत कई वर्षों से लहसुन मंडी की मांग की जा रही थी.
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