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मनोहर थाना में खुली लहसुन मंडी, हाड़ौती व मध्यप्रदेश के किसानों को होगा सीधा फायदा

झालावाड़: जिले के मनोहरथाना कस्बे में बजट-2024 की घोषणा के तहत लहसुन मंडी खोल दी गई. यहां लहसुन मंडी खुलने से बारां, झालावाड़ एवं सीमावर्ती मध्यप्रदेश के कई जिलों के किसानों को सीधे फायदा होगा. किसान अपना लहसुन स्थानीय स्तर पर बेच सकेंगे. इससे किसानों की बाहर मंडियों में जाने का खर्च व दिक्कत कम होगी. यहां लहसुन मंडी का संचालन हर सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को किया जाएगा. क्षेत्र के किसान लंबे समय से कस्बे में लहसुन मंडी खोलने की मांग कर रहे थे.

लहसुन मंडी शुरू होने पर विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कहा, क्षेत्र के किसानों की वर्षों से मनोहर थाना कस्बे में लहसुन मंडी खोलने की मांग थी. अब तक यहां के किसानों को अपनी उपज बेचने छीपाबड़ौद, नीमच और अन्य दूरदराज जाना पड़ता था. ऐसे में किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता. माल भाड़ा अधिक लगने से किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता था. राज्य सरकार ने वर्ष 2024 के बजट में मनोहर थाना में लहसुन मंडी खोलने की घोषणा की थी, जो अब पूरी हो गई.