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लहसुन उगाओ, जमकर कमाओ, ठंड में गर्मी पैदा करने वाला गार्लिक करेगा मालामाल

लहसुन की खेती कर देगी मालामाल ( Etv Bharat )

शहडोल : दाल हो या सब्जी, लहसुन का तड़का ना लगे तो खाना बेस्वाद सा लगता है. यही वजह है कि मसालों की तरह लहसुन की भी सालभर बंपर डिमांड होती है. ऐसे में अपने खेत में लहसुन उगाना हमेशा से फायदे का सौदा रहा है. लहसुन औषधीय महत्व की भी माना जाती है और ये गर्म तासीर की होती है. यही वजह है कि ठंड की शुरुआत के साथ इसकी बुवाई और बढ़ी डिमांड दोनों का सीजन आ जाता है. इस आर्टिकल में जानें कि लहसुन को किस तरह उगाया जाता है और कैसे इससे बंपर कमाई की जाती है.

जानें लहसुन की खेती की पूरी टाइमलाइन (Etv Bharat Graphics) बाजार में लहसुन की गजब डिमांड सब्जी मंडी में प्रीति मिश्रा लहसुन खरीद रही थीं, इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत की टीम से कहा, '' लहसुन किचन में खास जगह है. मसालों के साथ इसका इस्तेमाल भी बेहद जरूरी होता है. खाने के साथ इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी है. कई छोटे-बड़े मर्ज के लिए भी इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. पिछले साल के मुकाबले मौजूदा साल में लहसुन के दाम उतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी लहसुन इतनी सस्ती भी नहीं है. इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है.''