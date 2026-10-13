लहसुन उगाओ, जमकर कमाओ, ठंड में गर्मी पैदा करने वाला गार्लिक करेगा मालामाल
बाजार में लहसुन की गजब डिमांड, जान लेंगे ये टेक्नीक तो बोरी भरकर पैसा देगा लहसुन, अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 2:26 PM IST
शहडोल : दाल हो या सब्जी, लहसुन का तड़का ना लगे तो खाना बेस्वाद सा लगता है. यही वजह है कि मसालों की तरह लहसुन की भी सालभर बंपर डिमांड होती है. ऐसे में अपने खेत में लहसुन उगाना हमेशा से फायदे का सौदा रहा है. लहसुन औषधीय महत्व की भी माना जाती है और ये गर्म तासीर की होती है. यही वजह है कि ठंड की शुरुआत के साथ इसकी बुवाई और बढ़ी डिमांड दोनों का सीजन आ जाता है. इस आर्टिकल में जानें कि लहसुन को किस तरह उगाया जाता है और कैसे इससे बंपर कमाई की जाती है.
बाजार में लहसुन की गजब डिमांड
सब्जी मंडी में प्रीति मिश्रा लहसुन खरीद रही थीं, इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत की टीम से कहा, '' लहसुन किचन में खास जगह है. मसालों के साथ इसका इस्तेमाल भी बेहद जरूरी होता है. खाने के साथ इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी है. कई छोटे-बड़े मर्ज के लिए भी इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. पिछले साल के मुकाबले मौजूदा साल में लहसुन के दाम उतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी लहसुन इतनी सस्ती भी नहीं है. इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है.''
आलू प्याज लहसुन के व्यापारी रामवतार साहू बताते हैं, '' मौजूदा साल में पिछले साल के मुकाबले लहसुन के दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अगर एक अनुमान लगाया जाए तो डेढ़ सौ से लेकर ढाई सौ रुपए किलो तक अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से लहसुन मार्केट में उपलब्ध हैं. अच्छी क्वालिटी वाली लहसुन ढाई सौ रुपए किलो तक बिक रही है.''
खरीफ में लहसुन की खेती बेस्ट
लहसुन की खेती को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं, '' लहसुन की खेती खरीफ सीजन में किसानों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह एक मसाला वर्गीय फसल की खेती मानी जाती है, इसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए ठंडे और आद्र मौसम की जरूरत होती है, और इसको लगाने का सबसे बेस्ट समय अक्टूबर का महीना माना जाता है. ''
लहसुन की खेती के लिए ऐसी हो मिट्टी
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, ''लहसुन की खेती के लिए बहुत भारी जमीन नहीं होनी चाहिए. इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या उपजाऊ चिकनी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है. इसके साथ ही जमीन का पीएच लेवल 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए. मिट्टी में इस बात का खास ख्याल रखें कि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा हों. अगर जमीन भारी होगी तो इसके कंद उतने नहीं बढ़ पाते हैं, लहसुन कंद वाली फसल है.''
वे आगे कहते हैं कि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तक टेंपरेचर चाहिए होता है, जो इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ठीक होता है, सबसे बड़ी बात यह है की ये ऐसी जमीन पर होती है जहां पानी नहीं रुकता है.
लहसुन के लिए खेतों की ऐसे करें तैयारी
इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खेतों को तैयारी करें. दो-तीन बार खेत की जुताई कर लें, उसमें पाटा लगा दें. पूरे खेत के ढेले आदि को पूरी तरह से तोड़ लें. जहां तक फर्टिलाइजर की बात है तो इसमें एनपीके साथ-साथ इसमें सल्फर भी चाहिए होता है, जिसका रिकमेंड डोज है 100:50:50:50 यानी 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश और 50 किलोग्राम सल्फर की जरूरत होती है. क्योंकि लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जिसको एलिसिन कहते हैं वो सल्फर के कारण ही होती है और यही इसका रिकमेंड डोज है.
ऐसे लगाएं लहसुन के बीज
लहसुन लगाते समय इसके पौधों से पौधों के बीच में दूरी 10 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए. एक एकड़ में करीब 200 किलो बीज लगता है. इसकी कलियां जो होती हैं, वही बीज का भी काम करती हैं.
लहसुन की मार्केट में कई वैरायटी
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' वक्त के साथ इसकी कई इंप्रूव्ड वैरायटी भी आ चुकी हैं, जो उन्नत प्रजाति कहलाती हैं. इसके अलावा यमुना सफेद टू, यमुना सफेद 3, यमुना सफेद 4, और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे पार्वती, नासिक. वहीं, आजकल ऊटी की वैरायटी आती है, वह भी काफी प्रचलित है. यमुना सफेद 3 की जो कलियां होती हैं वह लंबी और भरी हुई होती हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा भी बदलते वक्त के साथ कई उन्नत वैरायटी आती रहती हैं.''
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लहसुन की फसल कितने दिन में लगती है?
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, '' लहसुन की फसल आमतौर पर साढ़े चार से 5 महीने की फसल होती है. लगभग 130-150 दिन की फसल मानी जाती है. हालांकि, इसकी अवधि वहां की जलवायु व बुवाई के समय पर भी निर्भर करती है. अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुवाई करने पर यह फसल मार्च के आसपास कटाई के लिए तैयार हो जाती है, जबकि पौधे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो उनकी पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगते हैं, जो फसल खोदने का सही संकेत होता है.