बस्ती में गरिमा गृह को केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति, 'स्माईल' योजना के तहत किन्नरों को मिलेगा कौशल विकास और सुरक्षा

बस्ती : केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 'गरिमा गृह' की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या (E.O. 92554) के माध्यम से यह अनुमोदन इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी, बस्ती को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है. इस साल देशभर में स्थापित होने वाले तीन नए 'गरिमा गृहों' में बस्ती के साथ-साथ नोएडा और पॉन्डिचेरी भी शामिल हैं.

बस्ती और नोएडा में मिली नई स्वीकृति के साथ, अब उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा समर्थित कुल तीन गरिमा गृह कार्यरत होंगे, जिसमें गोरखपुर में पहले से ही एक केंद्र संचालित हो रहा है. यह पहल राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों की रक्षा और उनके समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

गरिमा गृह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और 365 करोड़ रुपये के बजट वाली व्यापक योजना सहायता व उद्यम हेतु हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए 'स्माईल' का एक प्रमुख घटक है. यह विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. इन गृहों में रहने वाले लोगों को न केवल भोजन, चिकित्सा देखभाल, योग, ध्यान और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि उनके समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत योजनाएं भी बनाई जाती हैं.