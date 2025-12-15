ETV Bharat / state

बस्ती में गरिमा गृह को केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति, 'स्माईल' योजना के तहत किन्नरों को मिलेगा कौशल विकास और सुरक्षा

उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा समर्थित कुल तीन गरिमा गृह होंगे. गोरखपुर में पहले से ही एक केंद्र संचालित हो रहा है.

बस्ती में बनेगा गरिमा गृह.
बस्ती में बनेगा गरिमा गृह. (Photo Credit; ETV Bharat)
बस्ती : केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 'गरिमा गृह' की स्थापना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या (E.O. 92554) के माध्यम से यह अनुमोदन इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी, बस्ती को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है. इस साल देशभर में स्थापित होने वाले तीन नए 'गरिमा गृहों' में बस्ती के साथ-साथ नोएडा और पॉन्डिचेरी भी शामिल हैं.

बस्ती और नोएडा में मिली नई स्वीकृति के साथ, अब उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा समर्थित कुल तीन गरिमा गृह कार्यरत होंगे, जिसमें गोरखपुर में पहले से ही एक केंद्र संचालित हो रहा है. यह पहल राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों की रक्षा और उनके समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

गरिमा गृह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी और 365 करोड़ रुपये के बजट वाली व्यापक योजना सहायता व उद्यम हेतु हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए 'स्माईल' का एक प्रमुख घटक है. यह विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. इन गृहों में रहने वाले लोगों को न केवल भोजन, चिकित्सा देखभाल, योग, ध्यान और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि उनके समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत योजनाएं भी बनाई जाती हैं.

मुख्य कार्य कौशल विकास और मानसिक परामर्श पर केंद्रित रहता है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें. वर्तमान में देश के 18 गरिमा गृहों में 429 लोग आश्रय ले रहे हैं, जिनके लिए अब तक 8.25 करोड़ की राशि जारी और उपयोग की जा चुकी है. इंदिरा चैरिटेबल सोसाइटी के सीईओ और किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य अजय पांडेय ने बताया कि संस्था पहले से ही किन्नर पाठशाला, हुनरमंद किन्नर कार्यक्रम, किन्नर कौशल विकास केंद्र, और ट्रांसमित्र कार्यक्रम जैसी योजनाएं संचालित कर रही है.

हाल ही में ट्रांसजेंडरों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडरों के मन की बात यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सफल आयोजन भी किया था. बताया कि संस्था अब ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर ट्रांसजेंडरों के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन में अपना योगदान देगी, ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिल सके.

