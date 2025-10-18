ETV Bharat / state

पंजाब से बिहार जाने वाली ट्रेन में आग, अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान, रेलवे विभाग पर लगाए आरोप

अंबाला: पंजाब के अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन (12204) में शनिवार सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई. यह आग 19 नंबर एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. इसका असर बिहार जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है. बता दें कि त्योहारों का सीजन है, दीपावली के बाद बिहार में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी. लोग अपने घर जा रहे थे, ट्रेन में आग लगने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

यात्रीगण परेशान: गाड़ी लेट होने की वजह से रेलवे स्टेशन अंबाला छावनी पर खड़े यात्रियों ने रेलवे विभाग पर उचित जानकारी न देने के आरोप लगाए हैं. साथ ही यात्रियों ने रेल प्रशासन से अपील की है कि "यात्रियों को उचित जानकारी दी जाए. ताकि यात्रियों में भय का माहौल पैदा न हो". फिलहाल यात्री असमंजस में है. रेलवे की ओर से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. जिसके चलते यात्री परेशान है और आगे जाने का कोई विकल्प भी नहीं मिल पा रहा है.

ट्रेन का इतंजार कर रहे यात्री: यात्रियों ने बताया की "छठ पूजा के लिए हमें बिहार जाना था. सुबह से ही हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं. सुबह-सवेरे जल्दी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं. लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि ट्रेन लेट क्यों है. अगर ट्रेन में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आग लगी है. रेलवे विभाग को यात्रियों को अवगत कराना चाहिए. हमें अब पता चल रहा है कि गरीब रथ ट्रेन में आग लगी है. अब पता नहीं ट्रेन आएगी भी या नहीं. रेलवे विभाग द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है".