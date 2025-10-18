ETV Bharat / state

पंजाब से बिहार जाने वाली ट्रेन में आग, अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान, रेलवे विभाग पर लगाए आरोप

अंबाला रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे लोग परेशान हो गए हैं. लोगों ने रेलवे विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

पंजाब से बिहार जाने वाली ट्रेन में लगी आग
पंजाब से बिहार जाने वाली ट्रेन में लगी आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 18, 2025 at 12:49 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: पंजाब के अमृतसर से बिहार जा रही गरीब रथ ट्रेन (12204) में शनिवार सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई. यह आग 19 नंबर एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. इसका असर बिहार जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है. बता दें कि त्योहारों का सीजन है, दीपावली के बाद बिहार में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी. लोग अपने घर जा रहे थे, ट्रेन में आग लगने की वजह से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

यात्रीगण परेशान: गाड़ी लेट होने की वजह से रेलवे स्टेशन अंबाला छावनी पर खड़े यात्रियों ने रेलवे विभाग पर उचित जानकारी न देने के आरोप लगाए हैं. साथ ही यात्रियों ने रेल प्रशासन से अपील की है कि "यात्रियों को उचित जानकारी दी जाए. ताकि यात्रियों में भय का माहौल पैदा न हो". फिलहाल यात्री असमंजस में है. रेलवे की ओर से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. जिसके चलते यात्री परेशान है और आगे जाने का कोई विकल्प भी नहीं मिल पा रहा है.

ट्रेन का इतंजार कर रहे यात्री: यात्रियों ने बताया की "छठ पूजा के लिए हमें बिहार जाना था. सुबह से ही हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं. सुबह-सवेरे जल्दी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं. लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि ट्रेन लेट क्यों है. अगर ट्रेन में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आग लगी है. रेलवे विभाग को यात्रियों को अवगत कराना चाहिए. हमें अब पता चल रहा है कि गरीब रथ ट्रेन में आग लगी है. अब पता नहीं ट्रेन आएगी भी या नहीं. रेलवे विभाग द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है".

पंजाब से बिहार जाने वाली ट्रेन में लगी आग (Etv Bharat)

रेलवे स्टेशन पर भीड़: अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ है, क्योंकि छठ पूजा के लिए लोग अपने घर बिहार जा रहे हैं. लोगों ने कहा कि "छठ पूजा पर्व को देखते हुए रेलगाड़ी की संख्या को बढ़ाना चाहिए. यदि रेलवे विभाग हमें समय पर सूचित कर दें, तो हम प्लेन से या फिर किसी और विकल्प को चुनकर घर पहुंचे. सुबह से हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं. न आगे जाने का पता है और न पीछे से आ रही ट्रेन का पता है".

ये भी पढ़ें: पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ ट्रेन में लगी आग, लुधियाना से जा रही थी दिल्ली

ये भी पढ़ें: अंबाला सड़क हादसा, नशे में धुत चालक ने कई लोगों को कुचला, 30-35 वाहनों को मारी टक्कर, अस्पताल में हड़कंप का माहौल

Last Updated : October 18, 2025 at 1:02 PM IST

TAGGED:

AMBALA CANTT RAILWAY STATION
PASSENGERS REACTION ON RAILWAY
पंजाब ट्रेन में आग
अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन
GARIB RATH TRAIN FIRE IN PUNJAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.