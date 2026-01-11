ETV Bharat / state

अश्लील डांस केस में नप गए मैनपुर के एसडीएम, गरियाबंद कलेक्टर ने लिया तगड़ा एक्शन

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मैनपुर के एसडीएम को हटाया गया है. उनके ऊपर यह कार्रवाई अश्लील डांस को लेकर की गई है.

Gariaband SDM Tulsidas Markam
गरियाबंद एसडीएम तुलसीदास मरकाम पर एक्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 11, 2026 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गरियाबंद: जिले के उरमाल इलाके में हो रहे अश्लील डांस को रुकवाने की बजाय उसमें डांस करना मैनपुर के एसडीएम को भारी पड़ गया. गरियाबंद के कलेक्टर बीएस उईके ने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया. उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया. उन्हें कलेक्टर कार्यालय से अटैच किया गया है.

चार दिन पहले की है घटना

अश्लील डांस का यह मामला चार दिन पुराना है. मैनपुर के रुमाल में 5 से 9 जनवरी तक नृत्य का आयोजन किया गया था. इस दौरान इलाके एसडीएम तुलसीदास मरकाम को अश्लील डांस की जानकारी मिली. वह वहां गए औऱ अश्लील डांस रुकवाने की बजाय डांस का आनंद लेने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसके बाद गरियाबंद के कलेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया. इस नोटिस का जवाब नहीं मिलने तक उन्हें गरियाबंद कार्यालय से अटैच किया गया है.

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत एक्शन

कलेक्टर ने यह एक्शन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत लिया है. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर जारी विज्ञप्ति में कहा कि यह घटना प्रशासनिक मर्यादा और लोक व्यवस्था पर गलत असर डालती है. इसलिए एसडीएम तुलसीदास मरकाम के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इस मामले में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो तुलसीदास मरकाम के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गरियाबंद पुलिस को वीडियो के जांच की जिम्मेदारी

इस केस में गरियाबंद कलेक्टर ने अमलीपदर के तहसीलदार और देवभोग के थाना प्रभारी को संयुक्त जांच प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस केस में संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.

कलेक्टर बीएस उईके ने अगले आदेश तक तुलसीदास मरकाम को कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया है. उनकी जगह पर अनुविभागीय अधिकारी राम सिंह सोरी को एडिशनल चार्ज सौंपा गया है.

मनरेगा पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, सड़कों पर उतरी कांग्रेस, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

छत्तीसगढ़ में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी, 76 लोगों को लगाया चूना, ऐसे गिरफ्तार हुआ आरोपी

बेमेतरा के मुक्तिधाम में रहस्यमयी घटना, अस्थियां हो रही गायब, लोगों ने पुलिस से की शिकायत

TAGGED:

OBSCENE DANCE IN GARIABAND
ACTION ON MAINPUR SDM
गरियाबंद अश्लील डांस केस
छत्तीसगढ़ न्यूज
GARIABAND COLLECTOR ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.