अश्लील डांस केस में नप गए मैनपुर के एसडीएम, गरियाबंद कलेक्टर ने लिया तगड़ा एक्शन
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मैनपुर के एसडीएम को हटाया गया है. उनके ऊपर यह कार्रवाई अश्लील डांस को लेकर की गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 11, 2026 at 9:39 PM IST
गरियाबंद: जिले के उरमाल इलाके में हो रहे अश्लील डांस को रुकवाने की बजाय उसमें डांस करना मैनपुर के एसडीएम को भारी पड़ गया. गरियाबंद के कलेक्टर बीएस उईके ने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया. उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया. उन्हें कलेक्टर कार्यालय से अटैच किया गया है.
चार दिन पहले की है घटना
अश्लील डांस का यह मामला चार दिन पुराना है. मैनपुर के रुमाल में 5 से 9 जनवरी तक नृत्य का आयोजन किया गया था. इस दौरान इलाके एसडीएम तुलसीदास मरकाम को अश्लील डांस की जानकारी मिली. वह वहां गए औऱ अश्लील डांस रुकवाने की बजाय डांस का आनंद लेने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसके बाद गरियाबंद के कलेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया. इस नोटिस का जवाब नहीं मिलने तक उन्हें गरियाबंद कार्यालय से अटैच किया गया है.
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत एक्शन
कलेक्टर ने यह एक्शन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत लिया है. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर जारी विज्ञप्ति में कहा कि यह घटना प्रशासनिक मर्यादा और लोक व्यवस्था पर गलत असर डालती है. इसलिए एसडीएम तुलसीदास मरकाम के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इस मामले में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो तुलसीदास मरकाम के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गरियाबंद पुलिस को वीडियो के जांच की जिम्मेदारी
इस केस में गरियाबंद कलेक्टर ने अमलीपदर के तहसीलदार और देवभोग के थाना प्रभारी को संयुक्त जांच प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस केस में संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.
कलेक्टर बीएस उईके ने अगले आदेश तक तुलसीदास मरकाम को कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया है. उनकी जगह पर अनुविभागीय अधिकारी राम सिंह सोरी को एडिशनल चार्ज सौंपा गया है.