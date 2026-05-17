भीषण वनाग्नि देख भड़के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, वन विभाग के अधिकारियों के कसे पेंच
पौड़ी–सतपुली मार्ग पर भीषण वनाग्नि को देख सांसद अनिल बलूनी रूक गए और अधिकारियों को फोन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 17, 2026 at 12:10 PM IST
पौड़ी: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जनपद में बढ़ती जंगल की आग की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है. लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते जिले के विभिन्न इलाकों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं. हालांकि वन विभाग की ओर से सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि दिशा समिति की बैठक संपन्न होने के बाद जब सांसद अनिल बलूनी पौड़ी से कोटद्वार लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जंगलों में भीषण आग लगी दिखाई दी. इस पर उन्होंने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर आग पर शीघ्र नियंत्रण पाने के निर्देश दिए.
गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि वर्तमान समय में जंगलों में लगने वाली आग से बहुमूल्य वन संपदा लगातार नष्ट हो रही है. इसके साथ ही वन्य जीवों पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जंगलों को आग से बचाना बेहद जरूरी है और इसके लिए जनसहयोग भी आवश्यक है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सभी नागरिक जिम्मेदारी निभाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें.
पौड़ी में आयोजित दिशा की बैठक के समापन के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार जाते समय पौड़ी–सतपुली मार्ग पर भीषण वनाग्नि का दृश्य देखा. आग ने विकराल रूप धारण करते हुए जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है, कई स्थानों पर आग सड़क तक पहुंच गई, जिससे जनजीवन और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है. अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड की वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर है. वन केवल हमारी प्राकृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि पहाड़ के जीवन, जल स्रोतों, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार भी हैं.
इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों से फोन कर आवश्यक कार्रवाई एवं त्वरित नियंत्रण के निर्देश दिए. साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी समन्वय बनाकर राहत एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा है. वहीं डीएफओ सिविल सोयम पवन नेगी ने बताया कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत जिन स्थानों पर आग लगने की सूचना मिल रही है, वहां उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है. इसके लिए फायर वॉचर भी नियुक्त किए गए हैं.
पढ़ें-