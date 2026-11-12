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थराली हॉस्पिटल को मिली नई अल्ट्रासाउंड मशीन की सौगात, सांसद निधि से 30 लाख रुपये स्वीकृत

थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ( Photo-ETV Bharat )

थराली: उप जिला चिकित्सालय थराली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है. अस्पताल में नई अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की सांसद निधि से 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. विधायक भूपाल राम के प्रयासों के बाद क्षेत्र की लंबे समय से लंबित इस मांग को मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है.

थराली विधानसभा की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उप जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अभी तक अल्ट्रासाउंड जांच के लिए गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य मरीजों को कई बार दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. ऐसे में नई मशीन स्थापित होने से क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा मिलने की उम्मीद है. खासकर गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए दूर-दराज के अस्पतालों तक जाने की परेशानी से राहत मिल सकेगी.