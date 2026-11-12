थराली हॉस्पिटल को मिली नई अल्ट्रासाउंड मशीन की सौगात, सांसद निधि से 30 लाख रुपये स्वीकृत
थराली विधानसभा के लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की कोशिश जारी है. यहां जल्द अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 12, 2026 at 7:44 AM IST
थराली: उप जिला चिकित्सालय थराली में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है. अस्पताल में नई अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की सांसद निधि से 30 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है. विधायक भूपाल राम के प्रयासों के बाद क्षेत्र की लंबे समय से लंबित इस मांग को मंजूरी मिलने से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है.
थराली विधानसभा की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उप जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अभी तक अल्ट्रासाउंड जांच के लिए गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य मरीजों को कई बार दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. ऐसे में नई मशीन स्थापित होने से क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा मिलने की उम्मीद है. खासकर गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए दूर-दराज के अस्पतालों तक जाने की परेशानी से राहत मिल सकेगी.
विधायक भूपाल राम ने इस स्वीकृति के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि थराली विधानसभा क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार और उनकी प्राथमिकता है. मशीन की स्थापना की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जाएगी.विधायक ने यह भी बताया कि उप जिला चिकित्सालय थराली के लिए आवश्यक पदों के सृजन की कार्रवाई शासन स्तर पर गतिमान है. जल्द ही अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे.
गौरतलब है कि थराली क्षेत्र में लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग उठती रही है. ऐसे में अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए 30 लाख रुपये की स्वीकृति को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि क्षेत्रवासियों की निगाहें अब मशीन की स्थापना और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति पर टिकी हैं.
थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीन विकासखंडों के लोगों के लिए उपचार का प्रमुख केंद्र है. यहां दूर दूर से रोज बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना होती है तो लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें अन्य जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा.
पढ़ें-