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केदारनाथ यात्रा भर रही जीएमवीएन का खजाना, 5 दिन में हुई 11 करोड़ की बुकिंग

गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और चारधाम यात्रियों को ठहरने और खाने की सुविधा उपलब्ध कराता है

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GMVN पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को रहने खाने की सुविधा देता है (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 1:44 PM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए GMVN जहां एक किफायती विकल्प है, तो वहीं GMVN के लिए केदारनाथ यात्रा वरदान बनकर आई है. बाबा केदारनाथ जहां एक तरफ अपने भक्तों की मुराद पूरी कर उनकी झोली भरते हैं, तो वहीं कपाट खुलने के साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम पर भी बाबा केदार की असीम अनुकम्पा बरसती है.

केदारनाथ यात्रा भर रही जीएमवीएन का खजाना: यही वजह है कि अभी चारधाम यात्रा को शुरू 10 दिन ही हुए हैं और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले एक सप्ताह ही हुआ है कि केदारनाथ धाम में मौजूद गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपने गेस्ट हाउस और टेंट कॉलोनियों से 11 करोड़ की बुकिंग हासिल कर ली है. खुद गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रतीक जैन ने इस बारे में जानकारी दी.

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केदारनाथ यात्रियों के लिए जीएमवीएन ने विशेष व्यवस्था की है (Photo- ETV Bharat)

5 दिन में 11 करोड़ की बुकिंग हुई: आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की 27 अप्रैल तक की एडवांस बुकिंग के के अनुसार अब तक 11 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है. MD GMVN प्रतीक जैन ने बताया कि GMVN चारधाम यात्रा में एकॉमोडेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने बताया की GMVN धाम क्षेत्रों में विशेष तौर पर केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बेहद अच्छी और किफायती दरों पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है.

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सिर्फ 5 दिन में जीएमवीएन के पास 11 करोड़ की बुकिंग आई (Photo- ETV Bharat)

केदारनाथ में GMVN को 5 दिन में 11 करोड़ की एडवांस बुकिंग: विशेष तौर पर केदारनाथ धाम में आवासीय सुविधा को लेकर MD प्रतीक जैन ने बताया कि केवल केदारनाथ धाम में GMVN की 3 हज़ार लोगों के प्रतिदिन रुकने के व्यवस्था है. इसके अलावा 500 लोगों के लिए टेंट कॉलोनी की व्यवस्था भी GMVN के पास मौजूद है. इस तरह से केवल केदारनाथ धाम में GMVN के पास तकरीबन 3.5 हज़ार लोगों की प्रतिदिन एकॉमोडेशन की क्षमता है. इसका असर सीधा सीधा निगम के खजाने पर भी देखने को मिलता है. यही वजह है की 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद 27 अप्रैल तक मात्र 5 दिनों के भीतर गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 11 करोड़ की एडवांस बुकिंग आ गई है.

यात्रा रूट पर GMVN एक बेहतर विकल्प: जीएमवीएन के एमडी प्रतीक जैन का कहना है कि निगम की इतनी बड़ी एकॉमोडेशन क्षमता के बावजूद अगर प्राइवेट होटल या गेस्ट हाउस से तुलना की जाए तो क्वालिटी सर्विस के मामले में जीएमवीएन अन्य प्राइवेट होटल, गेस्ट हाउस की तुलना में ज़्यादा किफायती विकल्प है. यही नहीं निगम तीर्थ यात्रियों के लिए एकॉमोडेशन के साथ ट्रैवल व्यवस्था भी मुहैया करवाता है, जो तीर्थ यात्रियों को सुगम और सरल यात्रा की दिशा में और आसानी प्रदान करता है.

जीएमवीएन गेस्ट हाउस में ईवी चार्जिंग सुविधा: प्रतीक जैन ने बताया कि जीएमवीएन ग्रीन यात्रा को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी एक इको सिस्टम तैयार कर रहा है. इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए पूरे यात्रा रूट पर निगम के अतिथि गृहों में Ev चार्जर की सुविधा दी गई है. पिछले साल से ये सुविधा GMVN ने शुरू की थी और इस बार इसे और व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है.

केदारनाथ धाम में बड़ी एकॉमोडेशन सुविधा के साथ चुनौतियां भी: गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा केदारनाथ धाम में 3.5 हज़ार लोगों की प्रतिदिन एकॉमोडेशन की क्षमता जहां एक तरफ निगम के लिए मुनाफे का सौदा बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आवासीय सुविधा देने में कई चुनौतियां भी शामिल हैं. इनमें पीने का शुद्ध पानी, कचरा प्रबंधन और सीवरेज मैनेजमेंट जैसी चुनौतियां हैं.

मास्टर प्लान के तहत सीवेज नेटवर्क: इन चुनौतियों को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रतीक जैन का कहना है कि केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत एक विस्तृत सीवेज नेटवर्क विकसित किया गया है. उन्होंने बताया कि 6 MLD का एक STP प्लांट केदारनाथ धाम में विकसित किया गया है. इसके नेटवर्क से सभी गेस्टहाउस को जोड़ा गया है.

केदारनाथ में स्वच्छता का ध्यान: GMVN के नव निर्मित गेस्टहाउस को भी इस STP प्लांट से जोड़ा गया है. निगम द्वारा बनाई गई टेंट कॉलोनी को लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें STP से नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए ड्यूल पिट सिस्टम से सीवेज मैनेजमेंट किया जाएगा. इसके तहत वहां पर मैन्युअली सीवेज मैनेजमेंट का काम होगा और प्रॉपर डिस्पोज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से वहां पर गंदगी न फैले और धाम की पवित्रता बनी रहे.
ये भी पढ़ें: IAS प्रतीक जैन ने संभाला GMVN MD का चार्ज, कहा- चारधाम यात्रा से पहले रिवाइव करेंगे रेट

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