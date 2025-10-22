ETV Bharat / state

शीतकालीन चारधाम यात्रा पर आने वालों की बल्ले-बल्ले, जीएमवीएन ने आधा किया किराया

देहरादून: यात्रा के दौरान श्रद्धालुओ को राहत देने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने कुछ खास फैसला किया है. दरअसल जीएमवीएन शीतकाल यात्रा को बढ़ावा देने के मकसद के साथ आवासीय दरों में भारी कटौती कर रहा है. निगम के फैसले से शीतकाल में आने वाले श्रद्धालुओं को अब आवासीय सुविधा में आधा किराया ही देना होगा.

शीतकालीन चारधाम यात्रा को ताकत देगा जीएमवीएन का ये फैसला: उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद अब सरकार शीतकालीन यात्रा को नए रूप में बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम ने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. निगम ने अपने विभिन्न होटलों की आवासीय दरों में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है.

जीएमवीएन ने श्रद्धालुओं के लिए आधा किया किराया: निगम के अंतर्गत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित होटलों में यह छूट दी जाएगी. शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान इन जिलों में श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक रहता है. जीएमवीएन का यह फैसला मुख्यमंत्री के उस विजन को बल देता है, जिसके तहत प्रदेश में बारहों महीने तीर्थाटन और पर्यटन को सक्रिय रखने का लक्ष्य रखा गया है.