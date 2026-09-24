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लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक, 8 मामलों में FIR, एक में SIT जांच का आदेश, 12 का निस्तारण

बैठक में गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से सामने आए 56 मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई. 8 मामलों में FIR का आदेश दिया गया.

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लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2026 at 6:01 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में जमीन से जुड़े विवाद और कथित फर्जीवाड़े लगातार प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं. आज 24 सितंबर गुरुवार को गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में देहरादून स्थित आयुक्त शिविर कार्यालय में हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से सामने आए 56 मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई.

आठ मामलों में मुकदमा दर्ज: बैठक में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि हस्तांतरण, अनधिकृत प्लॉटिंग और जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी से जुड़े मामलों पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया. समीक्षा के दौरान 12 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 8 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. एक मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए गए, जबकि बाकी 35 मामलों में संबंधित अधिकारियों को अभिलेखों और तथ्यों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.

मई 2026 में 125 मामलों की समीक्षा की गई: लैंड फ्रॉड के मामलों का हालिया आंकड़ा बताता है कि यह समस्या लगातार प्रशासनिक एजेंडे में बनी हुई है. मई 2026 में गढ़वाल मंडल की लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की एक बैठक में कुल 125 मामलों की समीक्षा किए जाने की जानकारी सामने आई थी. इनमें से 24 मामलों को गंभीर मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे, जबकि 45 मामलों का निस्तारण किया गया था.

उस बैठक में अधिकारियों ने जमीन की बाउंड्री कर कब्जा करने, राजस्व अभिलेखों में हेरफेर, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन बेचने, खसरा नंबर बदलकर दूसरी जमीन दिखाने और वास्तविक रकबे से अधिक जमीन बेचने जैसे मामलों का उल्लेख किया था.

जून 2025 में 58 लैंड फ्रॉड के मामले की समीक्षा हुई थी: इससे पहले जून 2025 में भी गढ़वाल मंडल के सात जिलों में दर्ज 58 लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की गई थी. उस समय 8 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया था. यानी पिछले कुछ समय से लैंड फ्रॉड के मामलों की समीक्षा के लिए मंडल स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और लंबित मामलों को कार्रवाई के चरण तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

गढ़वाल आयुक्त के निर्देश: आज की बैठक में आयुक्त आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में जांच प्रभावी और निष्पक्ष होनी चाहिए. सरकारी जमीन पर कब्जे या अतिक्रमण की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए. उन्होंने राजस्व, पुलिस, नगर निकाय, एमडीडीए और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

हरिद्वार के मामले में जांच के आदेश दिए: पुलिस अधिकारियों से कहा गया कि यदि तहरीर से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध सामने आता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया जाए. बैठक में हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र का मामला भी सामने आया, जहां ग्राम सभा की भूमि पर खेती किए जाने की शिकायत की समीक्षा की गई. आयुक्त ने यह पता लगाने के निर्देश दिए कि संबंधित भूमि पर खेती की अनुमति किसके निर्देश पर दी गई और नियमों के अनुसार फसल की कुर्की की कार्रवाई करने को कहा.

70 बीघा भूमि दूसरे व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित किए जाने का मामला: हरिद्वार में केसर हिंद के नाम दर्ज भूमि के दूसरे व्यक्तियों के नाम हस्तांतरण के मामले में भी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया और पुराने अभिलेखों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है. वहीं कनखल के एक लैंड फ्रॉड मामले में संबंधित प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए. देहरादून में भारूवाला क्षेत्र की एंग्लो इंडियन एवं डोमिसाइल समिति की करीब 70 बीघा भूमि दूसरे व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित किए जाने का मामला भी समिति के सामने आया.

आयुक्त ने संबंधित समिति के अधिनियम और बायलॉज का परीक्षण करने तथा यह जांचने के निर्देश दिए कि भूमि हस्तांतरण किस प्रक्रिया के तहत हुआ. राजपुर रोड पर बहुउद्देशीय वित्तीय विकास निगम की भूमि से जुड़े मामले में नगर निगम को संपूर्ण अभिलेखों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया.

कोटद्वार-पौड़ी में बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्धारित अंश से अधिक भूमि बेचे जाने के मामले में भी जांच के निर्देश दिए गए. लैंड फ्रॉड की जांच में पुराने राजस्व रिकॉर्ड की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिर्फ मौजूदा अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष न निकाला जाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर पुराने खसरा-खतौनी, नक्शे, रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जाए.

इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि जमीन का वास्तविक स्वामित्व क्या था और उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप हुई या नहीं. लैंड फ्रॉड को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई का मुद्दा पहले भी न्यायिक स्तर पर उठ चुका है. जुलाई 2024 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लैंड फ्रॉड समन्वय समिति के कामकाज और उसके पास आई शिकायतों की संख्या को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी. अदालत के समक्ष यह भी मुद्दा आया था कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में समिति की भूमिका और पुलिस की कार्रवाई के बीच समन्वय किस तरह किया जा रहा है.

अब गढ़वाल मंडल में एक बार फिर लंबित मामलों की समीक्षा और कार्रवाई को तेज करने पर जोर दिया गया है. आज की बैठक में सामने आए आंकड़े के मुताबिक 56 मामलों में 12 का निस्तारण हो चुका है. 8 में एफआईआर की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, एक मामले की जांच एसआईटी करेगी और 35 मामलों में अभी विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है. ऐसे में आने वाले दिनों में इन 35 मामलों की जांच रिपोर्ट और एफआईआर वाले मामलों में पुलिस की कार्रवाई यह तय करेगी कि लैंड फ्रॉड के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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