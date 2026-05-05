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केदारनाथ धाम में हाई अलर्ट, आयुक्त व आईजी का औचक निरीक्षण, जानिये क्या कुछ रहा खास

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में जारी यात्रा 2026 के बीच व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद बनाने के लिए शासन-प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय और गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए.

निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, हेली सेवाएं और मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया. श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने गए. जिनके त्वरित समाधान के निर्देश मौके पर ही दिए गए. उन्होंने दो टूक कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.बाबा केदार के दर्शन के लिए लागू टोकन व्यवस्था पर विशेष सख्ती बरतते हुए निर्देश दिए गए. साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है.

स्वच्छता व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन गंभीर नजर आया. शौचालयों की नियमित सफाई, पेयजल की उपलब्धता, पर्याप्त सफाई कर्मियों की तैनाती और कूड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए. वहीं बर्फबारी के कारण फिसलन वाले स्थानों पर नियमित रूप से बर्फ हटाने के निर्देश भी दिए गए. जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे.