ETV Bharat / state

पौड़ी: वन्यजीव हमले में मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे अधिकारी, तभी गुलदार ने कर दिया एक और शिकार, भड़के ग्रामीण

वन्यजीव हमले में मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे अधिकारी ( PHOTO- ETV Bharat )