आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत, हरिद्वार में कमिश्नर और आईजी ने की गंगा पूजा, सकुशल संचालन की कामना
गढ़वाल कमिश्नर और गढ़वाल आईजी ने चारधाम यात्रा के सुरक्षित और सफल संचालन के लिए हरिद्वार में गंगा पूजा की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 19, 2026 at 9:41 AM IST
हरिद्वार: आज 19 अप्रैल से उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है. दोपहर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धलुओं के दर्शनार्थ हेतु खोल दिए जाएंगे. इसके साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत रूप से शुभारंभ हो जाएगा. यात्रा के सकुशल संचालन की कामना लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार में गंगा पूजन किया.
हर की पैड़ी पर पहुंचे कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने विधि विधान से गंगा पूजा की. इस दौरान जिला प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारी भी गंगा पूजा में शामिल हुए. तीर्थ पुरोहितों की ओर से विधि विधान के साथ गंगा पूजन संपन्न कराया गया. कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि रविवार से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने की कामना के साथ हर की पैड़ी पर गंगा पूजा की गई है.
उन्होंने कहा कि, हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहीं से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आगे की यात्रा के लिए रवाना होते हैं. ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. कमिश्नर ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि, चारधाम यात्रा के दौरान कहीं ओवर रेटिंग न हो, मौसम की जानकारी यात्रियों को समय समय पर मिलती रहे, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं. पिछले साल करीब 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी. जबकि इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही 18 लाख से अधिक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं. आंकड़ों से साफ है कि इस बार भी यात्रा में भारी भीड़ की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा, ट्रैफिक और सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
पौड़ी डीएम ने ली बैठक: उधर, चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने श्रीनगर स्थित तहसील सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक के दौरान यात्रा के समय आने वाली संभावित समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई.
जिलाधिकारी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पौड़ी जिले की सीमा से गुजरते हैं. ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जाएं और आपसी समन्वय के साथ कार्य किया जाए. ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.
यात्रा मार्गों का निरीक्षण: बैठक के बाद जिलाधिकारी ने स्वयं यात्रा मार्गों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
ये भी पढ़ें: