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आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत, हरिद्वार में कमिश्नर और आईजी ने की गंगा पूजा, सकुशल संचालन की कामना

चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन के लिए हरिद्वार में कमिश्नर और आईजी ने की गंगा पूजा ( PHOTO-ETV Bharat )