गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुलपति नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट ने यूजीसी को भेजा नोटिस, केंद्र से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर प्रकाश सिंह की नियुक्ति को निरस्त (क्वैश) करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने यूजीसी सहित , केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जनहित याचिका में लगाए गए आरोपो पर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2026 को होगी.

मामले के अनुसार प्रोफेसर नवीन प्रकाश नौटियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुलपति की नियुक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के खिलाफ हुए हैं.