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खूंटी सदर अस्पताल में गढ़वा के एक आदिम जनजाति मजदूर की मौत, चाईबासा के एक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में कर रहा था दिहाड़ी

रांची/खूंटी: पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के ममाइल गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण कार्य में लगे आदिम जनजाति समुदाय के एक मजदूर की खूंटी सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान गढ़वा जिले के रंका प्रखंड क्षेत्र के बरवाडीह गांव निवासी रामदेव कोरवार के रूप में हुई है. वह पिछले करीब 15 दिनों से ममाइल स्थित निर्माण स्थल पर मजदूरी कर रहा था.

रामदेव कोरवा पिछले दो-तीन दिनों से बीमार था. वह स्थानीय स्तर पर दवा ले रहा था. इसी बीच अचानक तेज बुखार और तबीयत बिगड़ने पर उसे बंदगांव अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए खूंटी सदर अस्पताल रेफर कर दिया. रामदेव कोरवार को देर रात गंभीर हालत में खूंटी सदर अस्पताल लाया गया. चिकित्सकों ने तत्काल जांच के बाद उपचार शुरू किया, लेकिन तड़के करीब चार बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

खूंटी सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आनंद उरांव ने बताया कि मरीज को देर रात गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकों ने तत्काल जांच और इलाज शुरू किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. परिजनों के अनुसार, रामदेव पिछले दो-तीन दिनों से बीमार था.

अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया कि मृतक आदिम जनजाति समुदाय से आता था. अस्पताल प्रबंधन ने आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को वाहन के माध्यम से उसके पैतृक गांव गढ़वा भेजने की व्यवस्था की है.

स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करा रही गढ़वा की एजेंसी के संवेदक संजीत कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मृतक के फूफा मंजीत कोरवा मुंशी का कार्य करते हैं. मंजीत कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके गांव के अन्य लोग भी साइट से जुड़े हैं. संजीत कुमार के मुताबिक, मुंशी द्वारा तबीयत ज्यादा खराब होने की सूचना मिलते ही तत्काल वाहन की व्यवस्था कर मजदूर को अस्पताल भिजवाया गया था, लेकिन खूंटी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.