गढ़वा पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया, दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार
गढ़वा पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद करते हुए दो अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.
Published : June 4, 2026 at 8:20 PM IST
गढ़वा: पुलिस ने अपहरण एवं फिरौती मांगने के एक सनसनीखेज मामले को महज 5 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. गढ़वा पुलिस ने खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया है. इसके साथ ही दो अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात को सफलता पूर्वक सुलझाते हुये अपहृत युवक की जान बचाई है.
पाइप फिटर का अपहरण
एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि दो मोबाइल फोन को बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि गत 3 जून को गढ़वा एसपी को सूचना मिली थी कि एक निजी कंपनी में पाइप फिटर के पद पर कार्यरत मुरारी तिवारी का अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया है और उनके परिजनों से फिरौती की मांग की जा रही है. सूचना मिलते ही गढ़वा एसपी ने उन्हें तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.
एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. जिसमें श्री बंशीधर नगर के पुलिस इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार आजाद, मझिआंव के पुलिस इंस्पेक्टर बृज कुमार समेत तीन थानों के थाना प्रभारियों को टीम मे शामिल किया गया. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की टीम ने मझिआंव थाना क्षेत्र के चंदना गांव में छापेमारी की.
अपहृत के परिजनों से स्कैनर के माध्यम से मंगवाये 30 हजार
इस दौरान शेख अंसार एवं नदीम खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शेख अंसार और नदीम खान दोनों मझिआंव थाना क्षेत्र के चंदना गांव के रहने वाले हैं. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि अपहृत के परिजनों से स्कैनर के माध्यम से 30 हजार रुपये मंगवाये गये थे. साथ ही उन्होंने इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों के नामों का भी खुलासा किया है.
दबिश और दबाव के चलते अपराधी अपहृत को छोड़कर भागे
एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस की लगातार दबिश और बढ़ते दबाव के चलते अपराधियों ने अपहृत मुरारी तिवारी को चंदना एवं रमना के बीच छोड़ दिया और खुद फरार हो गये. पुलिस ने युवक को घटना के मात्र पांच घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है. पीड़ित मुरारी तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह 3 जून को सगमा स्थित बैंक के पास कार्य कर रहे थे.
साढ़े सात लाख रुपये की मांग रहे थे फिरौती
इसी दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे एक सफेद बोलेरो में चालक समेत छह अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया. अपराधी उनसे साढ़े सात लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे. इन्होंने परिजनों से 30 हजार रुपये ऑनलाइन भी मंगवाये थे. पीड़ित के बयान के आधार पर धुरकी थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. एसडीपीओ ने बताया कि फरार समेत अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है और दोनों गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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