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गढ़वा पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया, दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार

गढ़वा: पुलिस ने अपहरण एवं फिरौती मांगने के एक सनसनीखेज मामले को महज 5 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. गढ़वा पुलिस ने खुलासा करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया है. इसके साथ ही दो अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी वारदात को सफलता पूर्वक सुलझाते हुये अपहृत युवक की जान बचाई है.

पाइप फिटर का अपहरण

एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि दो मोबाइल फोन को बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि गत 3 जून को गढ़वा एसपी को सूचना मिली थी कि एक निजी कंपनी में पाइप फिटर के पद पर कार्यरत मुरारी तिवारी का अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया है और उनके परिजनों से फिरौती की मांग की जा रही है. सूचना मिलते ही गढ़वा एसपी ने उन्हें तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

जानकारी देते एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह (Etv bharat)

एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. जिसमें श्री बंशीधर नगर के पुलिस इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार आजाद, मझिआंव के पुलिस इंस्पेक्टर बृज कुमार समेत तीन थानों के थाना प्रभारियों को टीम मे शामिल किया गया. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की टीम ने मझिआंव थाना क्षेत्र के चंदना गांव में छापेमारी की.

अपहृत के परिजनों से स्कैनर के माध्यम से मंगवाये 30 हजार

इस दौरान शेख अंसार एवं नदीम खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शेख अंसार और नदीम खान दोनों मझिआंव थाना क्षेत्र के चंदना गांव के रहने वाले हैं. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि अपहृत के परिजनों से स्कैनर के माध्यम से 30 हजार रुपये मंगवाये गये थे. साथ ही उन्होंने इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों के नामों का भी खुलासा किया है.