गढ़वा पुलिस ने गुम हुए 60 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक मालिकों को सौंपे, लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
गढ़वा पुलिस ने खोए हुए 60 मोबाइल फोन उनके असल मालिकों को सौंप दिया है. मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया.
Published : November 25, 2026 at 7:39 PM IST
गढ़वा: जिला पुलिस ने बुधवार को खोए हुए 60 मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द किया है. गढ़वा पुलिस की इस पहल से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी है. गढ़वा पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एसपी आशुतोष शेखर ने एक तरफ जहां 60 लोगों को उसका गुम हुआ मोबाइल वापस किया तो वहीं दूसरी तरफ मोबाइल खोजने वाले एसडीपीओ, थाना प्रभारी सहित टेक्निकल सेल के कर्मियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया.
लोगों ने पुलिस का जताया आभार
मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने पुलिस का आभार जताया. लोगों ने कहा कि कई महीनों पहले उनके मोबाइल फोन गुम हो गए थे. पुलिस ने हमारे मोबाइल फोन को ढूंढकर निकाले और हमें एक साथ बुलाकर हमारे मोबाइल फोन सुपुर्द किए. गढ़वा पुलिस की इस पहल से हमारा विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ गया है.
एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित
वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि जिले के सभी थानों के द्वारा टेक्निकल सेल के माध्यम से जिले के विभिन्न थानों से 60 खोए हुए मोबाइल को उनके असली धारकों को वापस किया गया है. साथ ही अनुसंधान और केस के निष्पादन के लिए एसडीपीओ, पुलिस इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, मेजर सहित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.