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गढ़वा पुलिस ने गुम हुए 60 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक मालिकों को सौंपे, लोगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

गढ़वा एसपी आशुतोष शेखर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा: जिला पुलिस ने बुधवार को खोए हुए 60 मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों के सुपुर्द किया है. गढ़वा पुलिस की इस पहल से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है और उनके चेहरे पर मुस्कान लौटी है. गढ़वा पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एसपी आशुतोष शेखर ने एक तरफ जहां 60 लोगों को उसका गुम हुआ मोबाइल वापस किया तो वहीं दूसरी तरफ मोबाइल खोजने वाले एसडीपीओ, थाना प्रभारी सहित टेक्निकल सेल के कर्मियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया.

लोगों ने पुलिस का जताया आभार