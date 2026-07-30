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गढ़वा में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, अपना बच्चा पाने के लिए मास्टरमाइंड ने रची थी खौफनाक साजिश

गढ़वा पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

police arrested three accused
पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 4:35 PM IST

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गढ़वा: 19 जुलाई को बढ़गढ़ थाना क्षेत्र में दीपक कुजूर नाम के युवक की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है. पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई थी. दरअसल, दीपक कुजूर नाम के युवक की जिस महिला से शादी हुई थी, वह महिला पलामू के एक शख्स से प्यार करती थी. कुछ समय बाद महिला के पिता ने अपनी बेटी की शादी दीपक कुजूर से कर दी थी.

आदिवासी महिला का था 10 साल से चश्मा व्यवसायी के साथ प्रेम प्रसंग

एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था. उन्होंने कहा कि पलामू निवासी चश्मा व्यवसायी मातीन अख्तर का दुकान में काम करने वाली आदिवासी महिला से प्रेम प्रसंग पिछले 10 साल से चल रहा था. इसी बीच मातीन और उस आदिवासी महिला के शारीरिक संबंध बने, जिससे वह महिला गर्भवती हो गई लेकिन बाद में महिला के पिता ने सिमडेगा में अपनी बेटी की शादी एक नौकरीपेशा युवक दीपक कुजूर से कर दी.

जानकारी देते हुए गढ़वा एसपी आशुतोष शेखर (Etv Bharat)

अपने बच्चे को पाने के लिए मातीन ने रची हत्या की साजिश

शादी के चार माह बाद महिला को बच्चा हो गया. उसी बच्चे को पाने के लिए मातीन ने अपने चार साथियों के साथ दीपक को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रची. उसकी हत्या करने के लिए सिमडेगा तक साजिश रची गई लेकिन उसकी हत्या तब हो गई, जब दीपक कुजूर अपनी ससुराल रमकांडा से बाइक से सिमडेगा लौट रहा था.

इस बीच आरोपियों ने भंडरिया-बढ़गढ़ के बीच पड़ने वाले जंगल के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. एसपी ने बताया कि मृतक दीपक कुजूर ने मरने से पहले अपनी जान की भीख मांगी थी और कहा था कि वह बच्चे को उसे दे देगा लेकिन हत्यारों ने एक ना मानी और उसकी हत्या कर दी.

पुलिस हत्या में शामिल अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि एक अभी भी फरार है. बदमाशों के पास से दो देसी पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

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मास्टरमाइंड ने रची हत्या की साजिश
POLICE ARRESTED THREE ACCUSED

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