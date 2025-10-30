ETV Bharat / state

गढ़वा में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में 10 लोगों को पकड़ा, सभी से पूछताछ जारी

गढ़वा जिले में धर्म परिवर्तन के आरोप में 10 लोगों को पकड़ा गया है. पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है.

Ranka Police Station, Garhwa
रंका थाना, गढ़वा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
गढ़वा: जिले के ग्रामीण इलाके के भोले भाले लोगों को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. रंका थाना पुलिस ने कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है. जिनमें 6 पुरूष और 4 महिलाएं शामिल हैं. जिसमें पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, जो ओडिशा के रायगढ़ जिले का रहने वाला है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, पकड़ गए आरोपियों पर कई लोगों के धर्मांतरण का आरोप है. जानकारी के मुताबिक, रंका शहर से सटे सुकुडीह टोले में एक स्थानीय शख्स के घर पर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. जिसके बाद एक संगठन और स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी.

जानकारी देते अनुमंडल पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह (Etv bharat)

जिसके बाद रंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई. थाने में पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है. वहीं स्थानीय लोग पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, पकड़े गए लोगों में एक शख्स ओडिशा के रायगढ़ का रहने वाला है.

हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी: रोहित रंजन सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी

