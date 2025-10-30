ETV Bharat / state

गढ़वा में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में 10 लोगों को पकड़ा, सभी से पूछताछ जारी

गढ़वा: जिले के ग्रामीण इलाके के भोले भाले लोगों को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. रंका थाना पुलिस ने कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है. जिनमें 6 पुरूष और 4 महिलाएं शामिल हैं. जिसमें पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, जो ओडिशा के रायगढ़ जिले का रहने वाला है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, पकड़ गए आरोपियों पर कई लोगों के धर्मांतरण का आरोप है. जानकारी के मुताबिक, रंका शहर से सटे सुकुडीह टोले में एक स्थानीय शख्स के घर पर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. जिसके बाद एक संगठन और स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी.