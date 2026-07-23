पैसे मांगने के आरोपों पर MLA सतेंद्र नाथ तिवारी का पलटवार, बोले- मुझ पर एक चाय पिलाने का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता
गढ़वा विधायक सतेंद्र नाथ तिवारी ने खुद के ऊपर लगे पैसे मांगने के आरोपों को खारिज किया है.
Published : July 23, 2026 at 2:20 PM IST
गढ़वा: जिले के रंका प्रखंड क्षेत्र में मौजूद क्रशर प्लांट से आहत ग्रामीणों ने विधायक सतेंद्र नाथ तिवारी से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद विधायक उन ग्रामीणों से मिलने पहुंचे और उन्होंने क्रशर संचालक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ग्रामीणों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है. उसके बाद क्रशर संचालक ने विधायक पर पैसा मांगने का आरोप लगाया, जिसके बाद देर रात विधायक ने आरोपों का खंडन किया है.
MLA सतेंद्र नाथ तिवारी ने पूर्व मंत्री से मांगा जवाब
विधायक सतेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि मैं 2009 से 2019 तक विधायक रहा लेकिन इन 10 सालों में एक भी खनन माफिया को पनपने नहीं दिया. आखिर क्या वजह रही कि 2019 से 2024 के बीच दर्जनों क्रशर और पत्थर खदान संचालित हो गए? इसका जवाब पूर्व मंत्री मिथलेश ठाकुर को देना चाहिए.
मुझ पर एक चाय पिलाने का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता: सतेंद्र नाथ तिवारी
खुद के ऊपर पैसे मांगने के आरोप पर उन्होंने कहा कि मैं 'राजा हरिचंद्र' तो नहीं हूं लेकिन कोई 'माई का लाल' पैदा नहीं हुआ है, जो कह सके कि सतेंद्र नाथ तिवारी को हमने एक चाय भी पिलाई हो. उन्होंने क्रशर संचालक पर कई आरोप लगाते हुए कहा यह एक 'प्यादे' के साथ-साथ एक 'अपराधी' भी हैं और इसने कहां-कहां चोरी की है, इसका भी मैं पता लगाऊंगा.
'बिना भूमि अधिग्रहण' के ही बनाई गई सड़क: गढ़वा विधायक
गढ़वा विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि इनके द्वारा तीन सड़क बनाई गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण 'नियम की अनदेखी' की गई है. बगैर भूमि अधिग्रहण के ही सड़क बनाई गई है.
सड़क और क्रशर दोनों की कराऊंगा जांच: बीजेपी विधायक
विधायक ने कहा मैं गरीबों की आवाज बन रहा हूं, तो इन 'माफियाओं' के पेट में दर्द हो रहा है, क्रशर खुले हुए चार साल हो चुके हैं और मुझे दो साल ही विधायक बने हुए हुए हैं, तो दो माह पहले हमारे प्रतिनिधि तुमसे (अंजनी सिंह) पैसा मांग रहे हैं, पहले क्यों नहीं मांगा? विधायक ने कहा कि इनकी सड़क और क्रशर दोनों की जांच कराऊंगा. विधायक ने यह बात देर रात सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कही.
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