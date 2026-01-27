ETV Bharat / state

पढ़ेगा गढ़वा-बढ़ेगा गढ़वा अभियान की शुरुआत, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहल

कार्यक्रम में उपस्थित गढ़वा डीसी दिनेश यादव, डीईओ कैसर रजा व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा:झारखंड का गढ़वा जिला जो पूर्व में नक्सल जिला के रूप में जाना जाता था, आज वहां एक नई किरण का उदय हुआ है. जिसका थीम दिया गया है "पढ़ेगा गढ़वा-बढ़ेगा गढ़वा". डीसी दिनेश यादव की पहल पर यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है. प्रशासन की इस अनोखी पहल से गढ़वा के शिक्षा जगत में खुशी की लहर देखी जा रही है.

गढ़वा शहर के बहुउद्देशीय नीलाम्बर -पीताम्बर भवन में मंगलवार को "पढ़ेगा गढ़वा-बढ़ेगा गढ़वा" कार्यक्रम का आयोजन किया गया. झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में गुणात्मक सुधार पर जोर देता है. गढ़वा डीसी दिनेश यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें शिक्षा विभाग के सभी प्रमुख पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.

गढ़वा डीसी दिनेश यादव, डीईओ कैसर रजा और शिक्षाविद अलखनाथ पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीसी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सभी शिक्षाकर्मियों और पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शिक्षा मानव मूल्यों के विकास हेतु सर्वोत्तम साधन है. उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने की अपील की. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में गुणात्मक प्रगति लाने हेतु गढ़वा जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जो शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों को और भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में सहायक होगी.

बच्चों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहमः डीसी

उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है. शिक्षा बाकी सभी चीजों से एकदम अलग है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों और शिक्षा विभाग से संबद्ध कर्मियों और पदाधिकारियों को नकारात्मकता को त्यागते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने की आवश्यकता है. गढ़वा जिला के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य करेगा. इसके तहत जिला स्तर पर एक कार्यदल का भी गठन किया गया है. उन्होंने उपस्थित शिक्षा विभाग के संपूर्ण टीम को सकारात्मक सोच के साथ शिक्षक कार्यों में सहयोग करने की अपील की.