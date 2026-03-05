गढ़वा के स्कूल में अश्लील गाने पर डांस मामले में हुई कार्रवाई, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, दो सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त
गढ़वा के स्कूल में अश्लील गाने पर डांस करने के आरोप में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक और दो सहायक शिक्षकों पर गाज गिरी है.
गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले में एक सरकारी विद्यालय में अश्लील गाने पर डांस मामले में जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. अनुशासनहीनता के आरोप में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और दो सहायक शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने विद्यालय में अनुशासन, नैतिकता और शैक्षणिक वातावरण की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है. डीईओ ने बताया कि गढ़वा के मेराल अंचल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबरिया में यह मामला सामने आया था. जिसपर संज्ञान लेते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.
छात्रों की विदाई समारोह में अश्लील गाने पर डांस
डीईओ ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में यह पाया गया कि विद्यालय में आठवीं वर्ग के छात्र-छात्राओं की विदाई समारोह के दौरान विद्यालय परिसर में डीजे (ध्वनि विस्तारक यंत्र) लगाकर अशोभनीय और अश्लील गाने बजाए गए और विद्यालय की छात्राओं के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक और कुछ शिक्षकों द्वारा नृत्य किया गया. उन्होंने बताया कि यह कृत्य विद्यालय की गरिमा, शैक्षणिक वातावरण और शिक्षक की मर्यादा के प्रतिकूल पाया गया है.
स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए झारखंड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, गढ़वा निर्धारित किया गया है. साथ ही राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार उन्हें निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा. विभागीय नियमों के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
दो सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त
वहीं इस प्रकरण में स्कूल के सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम पंडित और सुबेश्वर राम का आचरण भी विशेष रूप से अनुचित पाया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने झारखंड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली, 2021 के तहत इसे शिक्षक आचरण के विपरीत एवं गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया है. उन्होंने संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए दो दिनों के भीतर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, गढ़वा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी प्रेषित करें.
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में अनुशासन, नैतिकता और शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाए रखना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा शिक्षक मर्यादा के विपरीत आचरण को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
