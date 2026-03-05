ETV Bharat / state

गढ़वा के स्कूल में अश्लील गाने पर डांस मामले में हुई कार्रवाई, प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, दो सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले में एक सरकारी विद्यालय में अश्लील गाने पर डांस मामले में जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. अनुशासनहीनता के आरोप में स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और दो सहायक शिक्षकों को कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा ने विद्यालय में अनुशासन, नैतिकता और शैक्षणिक वातावरण की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की है. डीईओ ने बताया कि गढ़वा के मेराल अंचल स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबरिया में यह मामला सामने आया था. जिसपर संज्ञान लेते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.

छात्रों की विदाई समारोह में अश्लील गाने पर डांस

डीईओ ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में यह पाया गया कि विद्यालय में आठवीं वर्ग के छात्र-छात्राओं की विदाई समारोह के दौरान विद्यालय परिसर में डीजे (ध्वनि विस्तारक यंत्र) लगाकर अशोभनीय और अश्लील गाने बजाए गए और विद्यालय की छात्राओं के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक और कुछ शिक्षकों द्वारा नृत्य किया गया. उन्होंने बताया कि यह कृत्य विद्यालय की गरिमा, शैक्षणिक वातावरण और शिक्षक की मर्यादा के प्रतिकूल पाया गया है.

जानकारी देते डीईओ कैसर रजा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए झारखंड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, गढ़वा निर्धारित किया गया है. साथ ही राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशानुसार उन्हें निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा. विभागीय नियमों के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.