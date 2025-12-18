गढ़वा में बिना काम किए ही निकाल लिए 15वें वित्त योजना से पैसे, डीसी ने दिए जांच के आदेश
गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की एक पंचायत में, बिना कोई काम किए 15वें वित्त आयोग योजना से पैसे निकालने के आरोप लगे हैं.
Published : December 18, 2025 at 3:05 PM IST
गढ़वा: जिले के रंका प्रखंड की चुटिया पंचायत में 14वें और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आयी है. पूर्व मुखिया और ग्रामीणों ने मौजूदा मुखिया और उनके पति पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इस मामले में डीसी से भी शिकायत की गई है.
चुटिया पंचायत के पूर्व मुखिया मिथिलेश यादव के अनुसार, गांव में एक जल मीनार लंबे समय से खराब पड़ी है. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल मीनार लगने से उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.
उन्होंने आरोप लगाया कि एक जल मीनार की मरम्मत के नाम पर 72,000 रुपये की अवैध निकासी की गई है, जबकि पंचायत में लगभग 20 से 25 जल मीनार लगाई गई हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक फंड से पहले से बनी सड़क के लिए 15वें वित्त आयोग के फंड से भी 3 लाख रुपये अवैध रूप से निकाले गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भौरी गांव में एक बांध के लिए आवंटित फंड का भी दुरुपयोग किया गया. उन्होंने ये आरोप मौजूदा मुखिया गीता देवी और उनके पति शंभू गुप्ता पर लगाए हैं.
ग्रामीणों ने इस मामले में डीसी को लिखित शिकायत दी है. इसके बाद डीसी ने पंचायती राज अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया है. डीसी दिनेश यादव ने कहा कि जन शिकायत के दौरान एक शिकायत मिली थी कि विधायक फंड से पूरी हो चुकी एक योजना के लिए 15वें वित्त आयोग से भी फंड निकाला गया है. पंचायती राज अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.
