ETV Bharat / state

गढ़वा में बिना काम किए ही निकाल लिए 15वें वित्त योजना से पैसे, डीसी ने दिए जांच के आदेश

गढ़वा: जिले के रंका प्रखंड की चुटिया पंचायत में 14वें और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आयी है. पूर्व मुखिया और ग्रामीणों ने मौजूदा मुखिया और उनके पति पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है. इस मामले में डीसी से भी शिकायत की गई है.

चुटिया पंचायत के पूर्व मुखिया मिथिलेश यादव के अनुसार, गांव में एक जल मीनार लंबे समय से खराब पड़ी है. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल मीनार लगने से उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है.

जानकारी देते डीसी दिनेश यादव (ईटीवी भारत)

उन्होंने आरोप लगाया कि एक जल मीनार की मरम्मत के नाम पर 72,000 रुपये की अवैध निकासी की गई है, जबकि पंचायत में लगभग 20 से 25 जल मीनार लगाई गई हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक फंड से पहले से बनी सड़क के लिए 15वें वित्त आयोग के फंड से भी 3 लाख रुपये अवैध रूप से निकाले गए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भौरी गांव में एक बांध के लिए आवंटित फंड का भी दुरुपयोग किया गया. उन्होंने ये आरोप मौजूदा मुखिया गीता देवी और उनके पति शंभू गुप्ता पर लगाए हैं.