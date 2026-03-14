महासमुंद के गढ़फुलझर में बनेगा भव्य गुरुधाम, 15 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे भूमिपूजन
15 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद के बसना में आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं भव्य गुरुधाम परियोजना का करेंगे भूमिपूजन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 4:40 PM IST
महासमुंद: छत्तीसगढ़ के बसना क्षेत्र का गढ़फुलझर जल्द ही देश के प्रमुख गुरुद्वारों की तर्ज पर एक भव्य गुरुधाम के रूप में विकसित होने जा रहा है. माना जाता है कि करीब 518 साल पहले यहां सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे. इस गुरुद्वारे का भूमिपूजन 15 मार्च को CM साय करेंगे.
500 साल पुराना इतिहास
साल 1506 में जब गुरु नानक देव जी अपनी पहली “उदासी” यानी विश्व भ्रमण पर निकले थे, तब वे अमरकंटक और शिवरीनारायण होते हुए जगन्नाथ पुरी जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने गढ़फुलझर में दो दिन तक विश्राम किया था.
राजा ने समर्पित की थी भूमि
गुरु नानक देव जी के उपदेशों से प्रभावित होकर उस समय के आदिवासी राजा मानस राज सागर चंद भेना ने करीब 5 एकड़ जमीन गुरु नानक देव जी के नाम समर्पित कर दी थी. इस भूमि को आज भी “गुरुखाप” के नाम से जाना जाता है. अब इसी पवित्र स्थान पर एक भव्य गुरुधाम का निर्माण किया जाएगा.
15 मार्च को होगा भूमिपूजन
होला मोहल्ला के पावन अवसर पर 15 मार्च को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai इस भव्य गुरुधाम परियोजना का भूमिपूजन करेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.
सर्वधर्म आस्था का केंद्र
गढ़फुलझर सिर्फ सिख समाज के लिए ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है. यहां अभेद किले, प्राचीन सुरंगों और रानी महल के अवशेष मौजूद हैं. इसके अलावा रनेश्वर रामचंडी मंदिर और बूढ़ादेव मंदिर भी यहां के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं.
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
भव्य गुरुधाम बनने के बाद गढ़फुलझर क्षेत्र एक बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने की संभावना है. इससे क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं.
इतिहास में दर्ज होगा यह दिन
15 मार्च का दिन छत्तीसगढ़ के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में खास माना जा रहा है. इस दिन गुरुधाम की नींव रखी जाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों को गुरु नानक देव जी के शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेश की याद दिलाता रहेगा.