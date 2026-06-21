गढ़ गंगा दशहरा मेला: दिल्ली-गाजियाबाद से NH-9 पर जाने वाले ध्यान दें, घर से निकलने से पहले देखें पूरा रूट डायवर्जन प्लान
गढ़ गंगा दशहरे मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.
Published : June 21, 2026 at 6:13 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर से उत्तर प्रदेश के अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ आदि की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है. उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर में 'गढ़ गंगा दशहरा मेले' के चलते ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. ऐसे में यात्रा करने से पहले रूट डायवर्जन प्लान देखकर निकलें, बिना तैयारी के निकलने पर आप घंटों लंबे जाम में फंस सकते हैं.
दरअसल, दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए नेशनल हाईवे संख्या 9 से वाहन मुरादाबाद होते हुए विभिन्न शहरों की तरफ जाते हैं. गढ़ गंगा दशहरे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमरती है, ऐसे में इस रूट पर डायवर्सन किया गया है.
पुलिस के मुताबिक, श्रद्धालु गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए विभिन्न जिलों से गढ़मुक्तेश्वर आएंगे. ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ाने की आशंका को देखते हुए भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए विशेष डायवर्सन योजना लागू की गई है. क्योंकि दिल्ली से होकर गाजियाबाद होते हुए वाहन नेशनल हाईवे 9 के माध्यम से हापुड़ पहुंचते हैं. ऐसे में गाजियाबाद से ही डायवर्सन प्लान लागू किया गया है, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न हो.
हालांकि, नेशनल हाईवे-9 पर भारी व्यावसायिक वाहनों को छोड़ अन्य प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से सुचारू रहेगी. अगर आप इस रूट पर अपने निजी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो रूट डायवर्जन प्लान और गूगल मैप्स के माध्यम से यात्रा का समय आदि देखकर निकले. क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि मेले के चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और गढ़ गंगा के कुछ किलोमीटर के हिस्से को पार करने के लिए घंटे का वक्त लगता है. अगर आप मैप्स और समय देखकर अपनी यात्रा प्लान करते हैं तो परेशानी से बच सकते हैं.
पुलिस उपायुक्त (यातायात) त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, गाजियाबाद से जनपद हापुड़ की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों को मंगलवार, 23 जून 2026 को सुबह 6 से 25 जून 2026 को मेले की समाप्ति तक डायवर्सन किया जाएगा. सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन जिनका गंतव्य स्थल अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ आदि है उनका आवागमन गाजियाबाद से नेशनल हाईवे 9 से होकर हापुड़ की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी वाहन डासना गाजियाबाद से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए सिकंदराबाद, बुलंदशहर, डिबाई, नरोरा, बबराला होकर गंतव्य को जाएंगे.
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