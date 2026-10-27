मोबाइल टावर पर चढ़ा गार्डन संचालक, विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, आक्या ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
चित्तौड़गढ़ में मयंक गार्डन के संचालक ने बिजली कटने और प्रशासनिक उत्पीड़न से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया.
Published : October 27, 2026 at 2:53 PM IST
चित्तौड़गढ़ : शहर स्थित गांधीनगर में मंगलवार की सुबह अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मयंक गार्डन के संचालक जमना शंकर साहू अपनी विभिन्न मांगों और प्रशासनिक प्रताड़ना के विरोध में एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए. गांधीनगर सेक्टर-2 में लगे इस टावर पर सुबह करीब 8 बजे जब स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को ऊपर चढ़े देखा, तो इलाके में सनसनी फैल गई. तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दी गई.
तहसीलदार बलबीर सिंह ने बताया कि टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही अजमेर विद्युत निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया. पूछताछ में सामने आया है कि बिजली से जुड़ा मामला कोर्ट में भी लंबित है. प्रशासन उच्चाधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए जमना शंकर को नीचे उतारने के लगातार प्रयास किया जा रहा है. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, तहसीलदार बलबीर सिंह और प्रशासनिक अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. जमना शंकर साहू के परिजन भी वहां जमा हो गए. पुलिस और प्रशासनिक अमला लगातार लाउडस्पीकर और फोन के जरिए साहू से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने की समझाइश में जुटा हुआ है.
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क्या है पूरा विवाद? : मौके पर मौजूद जमना शंकर साहू की पत्नी नर्बदा देवी ने बताया कि यह पूरा विवाद नगर परिषद चुनाव के समय से शुरू हुआ था. जमना शंकर की पुत्री रीना ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के टिकट पर नगर परिषद का चुनाव लड़ा था. परिजनों का सीधा आरोप है कि चुनाव के दौरान स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने फोन कर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया था. जब जमना शंकर ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया और बेटी को चुनाव लड़ाया, तभी से उनका परिवार निशाने पर आ गया.
परिजनों के अनुसार, नामांकन वापसी के अंतिम दिन ही विद्युत निगम की टीम ने आकर उनके घर और गार्डन की बिजली काट दी. इसके तुरंत बाद नगर परिषद की टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और घर आने-जाने वाले रास्ते को अवैध बताते हुए बंद कर दिया, साथ ही बने हुए रैंप को भी तुड़वा दिया गया. तब से ही परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है. इधर, विधायक चंद्रभानसिंह आक्या ने कहा कि मैंने जमना शंकर को कभी कॉल नहीं किया. बिजली कनेक्शन मामले में भी मेरी भूमिका नहीं है. आक्या ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है.
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वहीं आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ी जमना शंकर की पुत्री रीना ने बताया कि नामांकन भरने के साथ ही उन्हें परेशान करने का क्रम शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है. पूरा परिवार एक माह से अंधेरे में रह रहा हैं. विद्युत कनेक्शन को लेकर फाइल लगाई हुई है, जिससे काफी समय हो गया, लेकिन निगम के अधिकारी विधायक के इशारे पर कनेक्शन नहीं कर रहे हैं. गार्डन की लाइट को भी काट दिया गया है. इससे उनके पिता मानसिक रूप से परेशान हो गए, इसी से आहत होकर वे मंगलवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गए.
रीना ने बताया कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है. हम नगर परिषद चुनाव में आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़े इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है. इसकी जानकारी हमने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को बताई थी पहले, तब उन्होंने जिला कलक्टर फोन कर परेशान नहीं करने को कहा था.