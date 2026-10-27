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मोबाइल टावर पर चढ़ा गार्डन संचालक, विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, आक्या ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

गांधीनगर में मोबाइल टॉवर पर बैठा गार्डन संचालक ( फोटो ईटीवी भारत चित्तौड़गढ़ )

चित्तौड़गढ़ : शहर स्थित गांधीनगर में मंगलवार की सुबह अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मयंक गार्डन के संचालक जमना शंकर साहू अपनी विभिन्न मांगों और प्रशासनिक प्रताड़ना के विरोध में एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गए. गांधीनगर सेक्टर-2 में लगे इस टावर पर सुबह करीब 8 बजे जब स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को ऊपर चढ़े देखा, तो इलाके में सनसनी फैल गई. तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दी गई.

तहसीलदार बलबीर सिंह ने बताया कि टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही अजमेर विद्युत निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाया. पूछताछ में सामने आया है कि बिजली से जुड़ा मामला कोर्ट में भी लंबित है. प्रशासन उच्चाधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए जमना शंकर को नीचे उतारने के लगातार प्रयास किया जा रहा है. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, तहसीलदार बलबीर सिंह और प्रशासनिक अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. जमना शंकर साहू के परिजन भी वहां जमा हो गए. पुलिस और प्रशासनिक अमला लगातार लाउडस्पीकर और फोन के जरिए साहू से बातचीत कर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने की समझाइश में जुटा हुआ है.