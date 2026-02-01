ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में बनेंगे गर्भ संस्कार कक्ष, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )