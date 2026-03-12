ETV Bharat / state

भारी भरकम बजट.. 'स्मार्ट सिटी' का टैग.. फिर भी कचरे के ढेर में सिमटा बिहार का ये जिला

समय पर नहीं आती कचरा गाड़ी: हालांकि निगम प्रशासन के द्वारा ठोस व्यवस्था की गई, कि कूड़ा कचरा जहां- तहां नहीं फेंके. फिर भी हालात नहीं सुधरे. घरों से कचरा कलेक्ट करने वालों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई. कचरा कलेक्ट करने वाले मोहल्ले में जाते भी हैं, लेकिन ये सुबह में एक बार ही जाते हैं. वह भी कोई समय निश्चित नहीं है. ऐसे में काफी घर ऐसे हैं, जो सुबह में ही कचरे से दूरी चाहते हैं और जब समय से घरों से कचरे का उठाव करने वाला कर्मी कचरा कलेक्ट करने नहीं पहुंचता, तो वे सड़कों पर कूड़े कचरे को डालकर चले आते हैं.

डस्टबीन पर बैन: तकरीबन कई मोहल्ले को मिलाकर एक पॉइंट होता था, जहां डस्टबीन में कचरा फेंका जाना तय था. करीब 5-6 साल पूर्व सरकार ने डस्टबीन पर बैन लगा दिया. डस्टबीन की खरीददारी बंद हो गई. इस तरह गया शहर भी डस्टबीन फ्री जोन हो गया, लेकिन डस्टबीन फ्री जोन होने के बाद कूड़ा -कचरा जहां-तहां पसरा रहने लगा.

क्या थी व्यवस्था, क्या हुआ बदलाव?: करीब 5 साल पहले शहर के हर मुहल्लों में एक चिन्हित पॉइंट पर डस्टबीन हुआ करता था. शहर के सभी 53 वार्डों के करीब 3000 मोहल्ले के लोग डस्टबीन में ही अपने घरों का कचरा फेंकते थे, जिसे सुबह में आकर सफाईकर्मी उठाव करते थे. कचरा डस्टबीन में होता था, तो ज्यादा परेशानी न तो शहरवासियों को होती थी और न ही सफाईकर्मियों को होती थी.

सड़कों पर डस्टबीन का कचरा: इससे शहरवासियों को सुबह-सुबह ही मुश्किलें झेलनी पड़ती है. गया शहर डस्टबीन फ्री जोन क्या हुआ, अब तो डस्टबीन का कचरा जैसे सड़कों पर आ गया. डस्टबीन जरूर हट गए पर कचरा वहीं गिर रहा, जहां पहले डस्टबीन रखे जाते थे. अलग बात है, कि सफाई कर्मी सुबह से ही कूड़े कचरे को हटाने और शहर की साफ- सफाई में जुट जाते हैं. लेकिन यह कड़वी हकीकत है, कि शहर जब सुबह की अंगड़ाई के बाद जागता है, तो सड़क किनारे या गलियों में कचरे का ढेर शहरवासियों के मिजाज को खराब कर देता है.

डस्टबिन फ्री जोन.. लेकिन कूड़े से निजात नहीं: गयाजी शहर डस्टबिन फ्री जोन हुआ, पर कूड़े कचरे से शहर को निजात नहीं मिल सका. गया शहर के अधिकांशत वार्डों में तकरीबन यही स्थिति है. निगम सरकार दावा करती है, कि गया शहर की उच्चस्तर पर सफाई व्यवस्था है, लेकिन रात से लेकर सुबह के कम से कम 8-9 बजे तक शहर की सड़कों- गलियों में पड़ा कचरा हकीकत बयां करता है.

₹572 करोड़ का बजट पारित : गया नगर निगम ने 2026-27 के लिए ₹572 करोड़ का बजट पारित किया है. इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹21 करोड़ का प्रावधान है. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

गया नगर निगम का 2026-27 का बजट: गया नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 572 करोड़ 18 लाख 68 हजार 305 रुपये का बजट पारित किया गया है. प्रस्तावित बजट में शहर के बड़े और छोटे पथों और नालों का निर्माण, जलापूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट की स्थापना, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण और नाला सफाई को प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के निस्तारण, लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और उसके संचालन व रखरखाव की व्यवस्था भी की जाएगी.

बजट का लेखा-जोखा: शहर को साफ रखने के लिए साल 2023-24 के लिए 513 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का प्रावधान किया गया था. वहीं 2024-25 को लेकर गया नगर निगम बोर्ड ने 1 लाख 52 हजार के फायदे के साथ 561 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया था. वहीं गया नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 625 करोड़ रुपये का बजट पारित किया.

प्रतिदिन निकाला जाता है 500 टन कचरा: बता दें कि गया शहर में नगर निगम प्रतिदिन 500 टन कचरा का निस्तारण करता है. इसमें से 60 फीसदी गीला और 40 फीसदी सूखा कचरा निकलता है. सफाई के लिए भारी भरकम बजट भी पास किया गया लेकिन आजतक स्थिति पूरी तरह से नहीं बदली .

गया: बिहार का गया जी शहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है. गया जी शहर स्वच्छता सफाई में अपनी पहचान बनाता रहा है, लेकिन जैसे यह गुजरे जमाने की बात हो गई हो. सिविक इश्यूज के तहत ईटीवी भारत ने गया शहर के गई वार्डो का मुआयना किया. इस क्रम में सामने आया, कि 'डस्टबिन फ्री जोन' गया शहर में आज भी कचरा सड़कों पर पसरा रहता है. गया जी शहर डस्टबिन फ्री जोन हुआ, लेकिन कूड़े कचरे से निजात नहीं मिल पाया है. शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों में बिखरे कूड़े कचरे यहां की अलग ही कहानी बता रहे हैं.

नहीं बजती सीटी: वहीं, शहर में कई मुहल्लों में शिकायतें हैं, कि कचरा कलेक्ट करने वाला ही नहीं, बल्कि झाड़ू देने वाले भी नहीं आते हैं. यानी कि कई मोहल्ले में सफाई कर्मियों की सीटी नहीं बजती है, जिसके कारण भी लोग सड़कों पर पुराने तौर पर चिन्हित स्थान पर ही आज भी कचरा फेंके जा रहे हैं. कुल मिलाकर कहें, तो रात से लेकर सुबह के कम से कम 9:00 बजे तक गयाजी शहर के सड़कों गलियों में कचरे के ढेर मिल जाएंगे.

कचरे का उठाव करती गाड़ी (ETV Bharat)

मजबूरी बनी बाहर कचरा फेंकना: गया शहर की रहने वाली नीलम सहाय बताती हैं, कि उनके मोहल्ले में न तो झाड़ू लगता है, न कोई कूड़ा लेने आता है. हम लोग इससे परेशान हैं. पहले महीने में या सप्ताह में एक- दो बार कोई आ भी जाता था. अब तो कोई आता भी नहीं है, जिसके कारण हम लोग बाहर में कूड़ा फेंकने को विवश हैं. इस स्थिति से खुद परेशान हैं, क्योंकि हमें सफाई को लेकर किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है.

"यदि मोहल्ले के पॉइंट पर बड़ा सा डस्टबिन रखवा दिया जाता है, तो शायद यह समस्या नहीं होती. कूड़ा हम लोगों को फेंकने के लिए सड़क तक नहीं जाना पड़ता. हमारे यहां सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है. हम मांग करते हैं, कि पूरा भारत जिस तरह से स्वच्छ हो रहा है, उसी तरह से गया जी शहर को भी पूरी तरह से स्वच्छ और साफ सफाई रखने के लिए सकारात्मक प्रयास होना चाहिए. वैकल्पिक तौर पर मुहल्ले में प्वाइंट चिन्हित कर एक डस्टबीन जरूर होना चाहिए."- नीलम सहाय, गया शहर निवासी

प्राथमिक विद्यालय के पास फेंकते हैं कचरा: धनिया बगीचा की रहने वाली शीला देवी बताती हैं, कि हमारा वार्ड नंबर 27 है. हमारे यहां कूड़ा उठाने कोई नहीं आता है. कुछ चिन्हित लोगों के यहां ही कूड़ा उठाने सफाई कर्मी पहुंचते हैं. शेष के घरों के दरवाजे तक सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं. न झाड़ू पड़ता है और न ही कूड़ा लेने कोई निगम का गर्मी आता है. इसी कारण 200 से अधिक आबादी घर वाले धनिया बगीचा मोहल्ले के लोग प्राथमिक विद्यालय धनिया बगीचा के पास कूड़ा कचरा फेंकते हैं.

"प्राथमिक विद्यालय धनिया बगीचा के पास से भी कभी-कभी कचरे का उठाव होता है. अधिकांश समय वैसे ही पड़ा रहता है. सफाई व्यवस्था के नाम पर लापरवाही हो रही है. सफाईकर्मी ट्रैक्टर लेकर आए तो आधे कचरा ले जाते हैं और आधे को छोड़ देते हैं. यह व्यवस्था बदलनी चाहिए."- शीला देवी, वार्ड नंबर 27 निवासी

कचरे के ढेर से गयावासी परेशान (ETV Bharat)

24 घंटे में आधा कचरा उठाव..: वहीं, गया शहर के वार्ड 41 के चांद चौरा मोहल्ले के रहने वाले पारस लाल गौड़ बताते हैं, कि हमारे मोहल्ले में काफी गजब स्थिति है. हमारे यहां कूड़ा नहीं, बल्कि कूड़े-कचरे का पहाड़ जैसा बना रहता है. यह इलाका विष्णुपद से सटा है. इस रोड से होकर देश-विदेश के यात्री वाहनों से गुजरते भी हैं, पैदल भी आते हैं. फिर भी इस इलाके में साफ सफाई के नाम पर औपचारिकता पूरी की जा रही है. सड़क किनारे जो कूड़े का पहाड़ फैला है, वह गया शहर की सफाई व्यवस्था की वास्तविकता की कहानी बता रहा है.

"हमारे मोहल्ले में कई जगह तो सफाई कर्मी पहुंचते भी नहीं है. सुबह से कचरा पड़ा रहता है. कब कचरा हटेगा यह तय नहीं है. कचरे को आधा उठाया जाता है, तो आधा छोड़ दिया जाता है. मोहल्ले में पहले डस्टबिन था, तो लोग उसी में पूरे कचरे को डाल दिया करते थे. अब डस्टबीन कहां है? डस्टबीन नहीं होने के कारण और सफाई कर्मी के नहीं पहुंचने के कारण लोग रोड पर आकर कचरा फेंक देते हैं."- पारस लाल गौड़, चांद चौराहा के निवासी

डस्टबीन लगाने की मांग: गया शहरवासियों ने मांग की है कि नगर निगम और संबंधित वार्ड पार्षद इस पर ध्यान दें. डस्टबीन की यहां आवश्यकता है. मोहल्ले की गली पर डस्टबीन होना चाहिए, ताकि जो लोग घरों से कूड़े को सफाई कर्मी को नहीं दे पाते हैं, वह विकल्प के तौर पर कम से कम डस्टबीन में कूड़े- कचरे को फेंक सके.

जानलेवा दुर्गंध: नादरागंज के रहने वाले सिरजाद अंसारी बताते हैं, कि यहां पर उनकी दुकान है. चांद चौरा के इस मोहल्ले में लोग सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकने को विवश हैं. कचरा दिन भर यहां पड़ा रहता है. दिनभर उसकी सड़ांध बदबू से हम लोग परेशान हैं. सरकार को डस्टबीन देना चाहिए. वहीं, सरकार यह भी निश्चित करें, कि डस्टबीन से बाहर जो कचरा फेकें, उन पर जुर्माना लगाया जाए.

"सड़कों पर कचरा वैसे ही पड़ा रह रहा है, तो इसमें गलती पब्लिक की भी है और गलती प्रशासन की भी है. पब्लिक यदि चाह लें, कि गंदगी नहीं दिखे, तो वह उपाय कर सकते हैं. वहीं, प्रशासन तय करे, कि गंदगी नहीं रहने देना है, तो भी यह संभव हो जाएगा. लेकिन डस्टबीन होना जरूरी है. डस्टबिन रहेगा तो ही यह संभव हो सकेगा. पहले मोहल्ले में यहां मुख्य प्वाइंट पर डस्टबीन हुआ करते थे. अब डस्टबीन नहीं है. खुले में कचरा नहीं फेंका जाए, यह निश्चित किया जाए."- सिरजाद अंसारी, गया शहर के नादरागंज के रहने वाले

सफाई की जिम्मेदारी उठाने वाले भी परेशान: वहीं, वार्ड 42 के सफाई सहायक संजीव कुमार छोटू बताते हैं, कि अब पहले जैसी गंदगी नहीं है. हल्की-फुल्की यह स्थिति है. कुछ लोग सोचते हैं कि कूड़ा खुद फेकें, इस कारण सड़क पर कचरा है. यह एकदम खत्म नहीं होगा. संजीव कुमार बताते हैं, कि सुबह के 6:00- 7:00 बजे कूड़ा मांगने वाले भी नहीं आ पाते हैं. हमारे जिम्मे के वार्ड में 36 सफाई कर्मी तैनात हैं. आठ घर-घर पहुंचकर कचरा कलेक्ट करने वाले इसमें शामिल हैं.

प्रतिदिन निकाला जाता है 500 टन कचरा (ETV Bharat)

"राजेंद्र आश्रम, कालीबाड़ी, राम सागर तालाब समेत कई मोहल्लों की साफ सफाई हम लोग देखते हैं. सड़क किनारे जो कचरा होता है, उसकी सफाई निजी कंपनी ग्लोबल के द्वारा कराई जाती है. डस्टबीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा निगम या निजी कंपनी ग्लोबल के पास इतने ट्रैक्टर छोटे वाहन या अन्य संसाधन है, कि कूड़ा उठ जाए. लोग घरों पर पहुंचने वाले सफाई कर्मी को कूड़ा देना शुरू कर दें, तो यह स्थिति खत्म हो जाएगी."- संजीव कुमार छोटू, वार्ड 42 के सफाई सहायक

गंदगी के लिए लोग जिम्मेदार: वहीं, एक वार्ड के सफाई जमादार बबलू कुमार बताते हैं, कि गया शहर के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. सफाई कर्मी कचरा कलेक्ट करने जाते हैं, किंतु काफी लोग कूड़े नहीं देते. फिर बाद में सड़क किनारे जाकर खुला में फेंक देते हैं. निगम के कर्मी जब कूड़ा मांगने जाते हैं, तो छत पर से कूड़ा फेंक देते हैं. ऐसे में सफाई कर्मी क्या करें, लोग खुद जिम्मेदार हैं.

"सफाई कर्मी दरवाजा खटखटाता है, तो उस पर भी बातें सुननी पड़ती है. इसके लिए सीटी हम लोग बजवाते हैं. हर मोहल्ले के घरों में डस्टबीन दिया है. ऊपर के पदाधिकारी के अनुसार डस्टबीन मुक्त शहर है और किसी प्वाइंट पर डस्टबीन नहीं रखा जाना है. हम लोग स्वच्छ और साफ सुथरा गया शहर रखने की पूरी कोशिश करते हैं."- बबलू कुमार, एक वार्ड के सफाई जमादार

"पूरी वस्तु स्थिति को समझ कर कदम उठाए जाएंगे. सड़क या गली मोहल्ले में कचरा फेंकने की बात है, तो हम लोग सड़कों पर डस्टबीन नहीं लगा सकते हैं. किंतु वैकल्पिक समाधान जरूर सोचेंगे."- अभिषेक पलासिया, आयुक्त, नगर निगम, गया

टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत: वही, इस संबंध में गयाजी के मेयर गणेश पासवान उर्फ वीरेंद्र पासवान बताते हैं, कि हमलोगों की ओर से गया जी शहर की साफ सफाई प्रतिदिन निश्चित की जाती है. हर हाल में यह बरकरार रहे, इसकी पूरी कोशिश होती है. इसके लिए हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. किसी को यदि साफ सफाई के संबंध में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वह फोन कर अपनी समस्या बताएं, उसका समाधान निकाला जाएगा.

"सरकार ने कई साल पहले ही डस्टबीन पर बैन लगा दिया है. हम लोगों के पास नगर निगम में पैसे हैं, लेकिन डस्टबीन नहीं खरीद सकते हैं. वैसे गयाजी शहर में साफ सफाई काफी अच्छी हो रही है और आगे भी यह जारी रहेगी. कई साल पहले डस्टबीन मिला था, जो टूट गया, और फिर सरकार ने बैन कर दिया तो डस्टबीन की परंपरा ही खत्म हो गई. क्योंकि अब तो सरकार ने रोक लगा दी है."- गणेश कुमार उर्फ वीरेंद्र पासवान, मेयर गयाजी

