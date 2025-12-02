ETV Bharat / state

बिरसा मुंडा संग्रहालय के सामने कचरे का अंबार, आगंतुक परेशान, नगर निगम ने सुधार का दिया भरोसा

रांची में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के सामने कचरे के अस्थायी डंपिंग से लोगों को परेशानी हो रही है.

BHAGWAN BIRSA MUNDA MUSEUM
संग्रहालय के सामने लगा कचरे का अंबार (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 1:58 PM IST

रांची: करोड़ों की लागत से विकसित ऐतिहासिक भगवान बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय हर दिन सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित करता है. 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था. पुराने केंद्रीय कारागार परिसर में विकसित इस स्मृति स्थल को जनजातीय वीरों के बलिदान और गौरव को समर्पित किया गया है. लेकिन इसके ठीक सामने की तस्वीर इसके महत्व और भव्यता को चुनौती देती नजर आ रही है.

कचरे की बदबू से लोग हो रहे हैं परेशान

संग्रहालय परिसर के समीप बने अस्थायी डंपिंग जोन में कचरे का अंबार लगा हुआ है. आसपास बदबू फैल रही है और गंदगी के कारण आगंतुकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है. लोगों का कहना है कि जहां एक ओर सरकार इस स्थल को देश की धरोहर के रूप में विकसित कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसके ठीक सामने लगातार जमा हो रहा कचरा सौंदर्य और गरिमा दोनों को ठेस पहुंचा रहा है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

जल्द समस्या को किया जाएगा दूर: नगर आयुक्त

ईटीवी भारत ने इस मामले पर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव से बात की. उन्होंने स्वीकार किया कि डंपिंग जोन की समस्या गंभीर है, लेकिन इसे जल्द ही दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा 'आने वाले समय में वहां कचरा नहीं दिखेगा. व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है. अत्याधुनिक MRF मशीन का सेटअप लगाया जा रहा है, जिससे कचरे का तुरंत निष्पादन किया जा सकेगा और क्षेत्र हमेशा साफ-सुथरा रखा जाएगा'.

Bhagwan Birsa Munda Museum
संग्रहालय में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति (ईटीवी भारत)

संग्रहालय में कई स्वतंत्रता सेनानियों की है प्रतिमा

गौरतलब है कि सरकार ने रांची जेल परिसर को अत्याधुनिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया है. जहां 25 फीट ऊंची बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिए गए बयान में कहा गया था कि यह संग्रहालय न केवल भगवान बिरसा मुंडा, बल्कि झारखंड और देश के विभिन्न जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और योगदान को समर्पित है. यहां शहीद बुधु भगत, सिदो-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, दिवा-किसुन, तेलंगा खड़िया, गया मुंडा, जतरा भगत, पोटो हो, भगीरथ मांझी और गंगा नारायण सिंह जैसे महान जननायकों से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं.

Bhagwan Birsa Munda Museum
बिरसा मुंडा संग्रहालय द्वार (ईटीवी भारत)

बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं संग्रहालय

संग्रहालय के बगल में ही 25 एकड़ क्षेत्र में स्मृति उद्यान भी विकसित किया गया है. इसमें संगीतमय झरना, खान-पान परिसर, बाल उद्यान और विभिन्न मनोरंजन सुविधाएं आगंतुकों को आकर्षित करती हैं. हर दिन बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, शोधार्थी और पर्यटक यहां आते हैं. ऐसे में डंपिंग जोन से फैलती गंदगी उनके अनुभव को प्रभावित कर रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की पहचान बन चुके इस स्मृति स्थल के सामने कचरा जमना शर्मनाक है. इससे शहर की छवि खराब होती है और पर्यटन पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल, नगर निगम के आश्वासन ने लोगों में उम्मीद जगाई है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा और क्षेत्र अपनी खूबसूरती, गरिमा और ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप साफ-सुथरा दिखेगा.

रांची नगर निगम
भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय
TEMPORARY GARBAGE DUMPING
BIRSA MUNDA MUSEUM IN RANCHI
BHAGWAN BIRSA MUNDA MUSEUM

