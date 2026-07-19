ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही जींद में कूड़े का ढेर, स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की पीएम की अपील बेअसर

नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा कूड़ाः शहर के कई प्रमुख इलाकों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में दोबारा कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं. सड़क किनारे बिखरा कचरा, खुले में पड़े प्लास्टिक और घरेलू अपशिष्ट और कई स्थानों पर उठती बदबू यह बताने के लिए काफी है कि स्वच्छता अभियान की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिससे गंदगी लगातार बढ़ रही है.

जींद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जींद दौरे के दौरान शहरवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और अपने आसपास का वातावरण साफ-सुथरा रखने की अपील की थी. उस समय प्रशासन ने भी शहर को चमकाने के लिए विशेष अभियान चलाया था. मुख्य मार्गों की सफाई करवाई गई, कूड़े के ढेर हटाए गए और जगह-जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए गए. लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के कुछ ही दिनों बाद शहर की तस्वीर फिर बदलती नजर आने लगी है.

संक्रामक बीमारियों का खतराः बरसात के मौसम में स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है. कूड़े के ढेरों के कारण नालियां जाम हो रही हैं, जिससे जलभराव की समस्या पैदा हो रही है. गंदगी के कारण मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है.

कई लोग नालियों में फेंकते हैं कूड़ाः हालांकि, केवल प्रशासन को दोषी ठहराकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता है. शहर के कई लोग भी खुले में कूड़ा फेंकते नजर आते हैं. निर्धारित स्थानों पर कचरा डालने की बजाय खाली प्लॉट, सड़क किनारे और नालियों में कूड़ा फेंक दिया जाता है. इससे सफाई कर्मचारियों की मेहनत भी बेकार हो जाती है और शहर की स्वच्छता प्रभावित होती है.

पर्याप्त डस्टबिन उपलब्ध नहींः दूसरी ओर, नगर परिषद की जिम्मेदारी भी कम नहीं है. यदि समय पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो, पर्याप्त डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएं और नियमित निगरानी की जाए तो हालात काफी हद तक सुधर सकते हैं. स्वच्छता अभियान केवल विशेष अवसरों या वीआईपी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह रोजमर्रा की व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन हैः लापरवाह नागरिक या फिर सुस्त प्रशासन? सच तो यह है कि जब तक दोनों अपनी-अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, तब तक स्वच्छ भारत का सपना अधूरा ही रहेगा. प्रधानमंत्री की अपील तभी सार्थक होगी, जब शहर की सडक़ें वास्तव में साफ दिखाई दें, न कि केवल कार्यक्रमों और भाषणों में स्वच्छता के दावे सुनाई दें.