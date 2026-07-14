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केदारनाथ यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ते ही गौरीकुंड की सफाई व्यवस्था बेपटरी, नालियां कूड़े से जाम, बढ़ी लोगों की परेशानी

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं. यात्रा सीजन के दौरान जहां प्रतिदिन सफाई और स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा था, वहीं अब यात्रियों की संख्या घटते ही व्यवस्थाएं भी ढीली पड़ती दिखाई दे रही हैं. बाजार क्षेत्र की कई नालियां कूड़े-कचरे से जाम हो चुकी हैं, जबकि पैदल मार्ग, अस्पताल रोड और पुलिस चौकी मार्ग पर घोड़ों-खच्चरों की लीद फैली होने से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

लगातार हो रही बारिश के बीच नालियों के जाम होने से बरसाती पानी की निकासी बाधित हो रही है. परिणाम स्वरूप गंदा पानी दुकानों के सामने जमा होने के साथ-साथ गौरीमाई मंदिर परिसर की ओर भी बह रहा है. इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाने की आशंका है, वहीं श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब अस्पताल मार्ग एवं चौकी मार्ग पर फैली घोड़ों की लीद बारिश के पानी के साथ मिलकर फिसलन और दुर्गंध का कारण बन रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं की आशंका तो बढ़ ही रही है, साथ ही संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है. बरसात के मौसम में यदि समय रहते सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है.स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों का आरोप है कि यात्रा के चरम समय में जहां सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहीं यात्रियों की संख्या कम होते ही जिम्मेदार विभागों की सक्रियता भी कम हो जाती है. उनका कहना है कि गौरीकुंड जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर पूरे वर्ष स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है.